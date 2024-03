În ciuda propunerilor pe care le-a avut, Mihai Tatulici, acum în vârstă de 75 de ani, a refuzat să revină în televiziune și trăiește din pensie și din proiectele cinematografice la care participă.

Deși s-ar putea crede că după 48 de ani de activitate are o pensie uriașă, Tatulici a dezvăluit câți bani încasează, de fapt, acesta.

„M-am retras definitiv. În 2013, când am ieșit la pensie, am ieșit și de sub lumina reflectoarelor după exact 48 de ani de jurnalism.

Norocul meu s-a numit faptul că am fost membru al Uniunii Cineaştilor şi cu ajutorul statutului lor am mai primit ceva bani în plus la pensie, că în baza majorărilor anuale ale bietei pensii nu ajungeam prea departe”, a spus Mihai Tatulici, citat de ziare.com.

Acesta susține că, grație statutului de membru al Uniunii Cineaștilor, încasează lunar o pensie în valoare de 2370 de lei.

Mihai Tatulici a scris și mai multe cărți, dar a investit și în afaceri media. Deși apreciat de public, el a fost numit „Spălător de cadavre” de Ion Cristoiu, care a folosit această expresie pentru a-l descrie pe Tatulici, care se folosea de emisiunea sa pentru a invita diverși oameni controversați pentru a le lua apărarea.