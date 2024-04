Catinca Roman, mai sinceră ca niciodată

„A făcut-o pentru public”, a explicat Catinca, sugerând că Petre Roman a urmărit să mențină o anumită imagine în ochii publicului, mai degrabă decât să-și exprime un omagiu adevărat față de fosta sa soție. Prezența sa efemeră și lipsa de interacțiune cu cei prezenți la priveghi au lăsat un gust amar în rândul familiei, marcând un nou capitol într-o serie de dezamăgiri legate de relația lor tensionată.

De-a lungul anilor, distanța emoțională dintre Petre Roman și fetele sale s-a adâncit, Catinca exprimându-și nedumerirea față de motivul acestei rupturi. Ea respinge ideea că relația bărbatului cu actuala sa soție ar fi factorul declanșator al alienării, descriind în schimb o serie de frustrări acumulate de-a lungul timpului de către Petre Roman. Acestea includ diferențele de statut și recunoaștere dinaintea Revoluției, care par să fi creat un fundament de nemulțumire și invidie în relația lor.

„Eu nu mai sunt supărată pe el de mult. Ok, nu ai simțit să vii, nu veni. Dar să vii efectiv și s-o faci ca pe o obligație…A făcut-o pentru public. Nu am înțeles niciodată ce l-a deranjat pe el așa de tare de a rupt complet legătura cu noi. În continuare pentru mine este un mister…

Eram acolo când a venit la priveghi. Nu a salutat pe nimeni, cred că pe Oana, nici nu mai știu. A fost atât de rapid, eu nu cred că a stat nici 10 minute cât a scris presa. A fost ceva gen: a intrat, pac, și a ieșit! El pleca a doua zi, nu a venit în țară pentru asta”, a spus Catinca Roman, arată kudika.ro.

Catinca Roman l-a considerat ca pe un tată pe Petre Roman

Catinca mai dezvăluie că, deși Petre Roman nu a fost tatăl ei biologic, l-a considerat ca atare timp de 34 de ani, observând retrospectiv diferențele pe care le făcea între ea și sora sa, Oana. Această preferință nu a fost legată de aspecte materiale, ci de atenția și afecțiunea distribuite inegal între ele. Cu toate acestea, Catinca subliniază că nici Oana nu a fost cu adevărat privilegiată în această dinamică familială, sugerând că ambele au avut de suferit din cauza comportamentului lui Petre Roman.

„Nu are legătură cu actuala soție. Nu o învinuiesc pe ea. Actuala soție e tot o victimă și ea, are și ea o vârstă, e un om educat totuși. Nu o cunosc personal. Mi se pare ceva foarte imatur. Au fost niște nemulțumiri ale lui, niște frustrări care s-au adunat în timp. Înainte de Revoluție au mai fost 15 ani când el era cu mult sub mama, ea era mai cunoscută ea, câștiga mai mult ca el.

Eu cred că el a adunat niște frustrări. El și-a pregătit plecarea din timp, nu pleci fără să fii sigur de niște lucruri, a fost pregătit și financiar. E un tip extrem de pragmatic, foarte organizat, cu o disciplină de fier. Nu e un spontan, nu și-a pierdut mințile că s-a îndrăgostit.

Am trăit 34 de ani în aceeași casă, nu i-am zis tată, dar l-am considerat ca pe părinte. E adevărat, făcea diferențe între mine și Oana, dar eu atunci nu am conștientizat acest lucru. Dar nu e normal ce a făcut! Nu pot totuși să spun că Oana a fost privilegiată. Nu vorbim de bani aici.”, a completat blondina.