Temperatura normală a corpului la pisici este mai ridicată decât cea la oameni. În general, aceasta variază între 38 și 39 de grade. Acest lucru înseamnă că pentru a-și menține temperatura, organismul pisicuțelor trebuie să consume mai multă energie decât cel al oamenilor. Acesta este principalul motiv pentru care preferă locurile călduroase. Primind căldură din exterior, ele nu mai sunt nevoite să-și consume energia în acest sens.

Acest obicei al pisicutelor de a-si economisi energia pe care ar fi consumat-o incalzindu-se este foarte important pentru cele care locuiesc afara si isi procură singure hrana. In acest fel, ele vor avea suficienta energie pe care sa o foloseasca in momentul in care isi vaneaza prada sau sunt nevoite sa sa apere de pradatori.

Pisicile, descendente ale animalelor din deșert

Un alt motiv pentru care pisicilor le place căldura este faptul că ele sunt descendente ale animalelor din deșert. Mii de ani, ele au fost obișnuite cu temperaturi înalte. Apoi, migrând către locuri mai reci, nu toate au reușit să se adapteze complet noilor condiții. Astfel, multe dintre ele sunt nevoite să găsească alte metode prin care se pot încălzi, beneficiind de surse externe de caldură.

Care sunt beneficiile soarelui pentru pisici?

La fel ca oamenii, pisicile sintetizează vitamina D prin intermediul razelor ultraviolete ale soarelui. Acest proces este foarte important pentru fixarea calciului în oase. Acest lucru, alături de o dietă echilibrată, va fi cea mai bună soluție de prevenire ale problemelor precum osteoporoza.

Următorul beneficiu al soarelui pentru pisici are legătură cu renumitul „hormon al fericirii”: serotonina. Acest hormon, în afară de influențarea emoțiilor, este secretat în timpul somnului REM și este implicat în reglarea căldurii corpului. Pisica doarme la soare pentru că o relaxează.