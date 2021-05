Din acest motiv, autoritatile locale din Neamt au decis sa elibereze din custi, prin votul lor, toate vietatile, informeaza ziare.com.

Aproape 200 de animale din gradina zoologica vor fi preluate de ONG-uri pentru protectia animalelor si vor incepe o viata mai buna, din august.

In februarie, primarul Andrei Carabelea a organizat un sondaj de opinie pe retelele sociale. Aproape 70% dintre respondenti au cerut inchiderea gradinii unde sunt gazduiti acum ratoni, o maimuta, lame, pauni, rasi, dar si iepuri si capre. Saptamana trecuta, consiliul local si-a dat acordul.

Timp de 20 de ani, ursoaica Ina a avut parte de jumatate de piscina, jumatate de adapost si jumatate din spatiul de plimbare. Practic, a trait doar pe jumatate la gradina zoologica din Piatra Neamt - la propriu si la figurat. A impartit cu sora ei, Anca, un singur tarc. Acesta era prevazut cu un singur bazin de apa, un singur barlog si un singur teren "de plimbare", dar ursoaicele era doua. Unica solutie gasita de administrator a fost o rocada saptamanala intre cele doua surori. Dupa ani buni de sesizari, Asociatia "Milioane de Prieteni" a induplecat autoritatile sa faca dreptate.

Cu sprijinul Garzii Nationale de Mediu, administratia locala a fost de acord sa renunte la Ina, iar in octombrie 2014, AMP a reusit sa o aduca in rezervatia de la Zarnesti. Acum are copaci, piscina si un barlog numai pentru ea.

Ina nu a uitat, insa, deprinderile din perioada cat a stat inchisa la zoo. Obisnuieste sa se invarta intr-un cerc imaginar minute intregi, asa cum o facea in cusca in care a trait 20 de ani.

VEZI VIDEO AICI - ATENȚIE, imaginile sunt sensibile și te pot afecta emoțional!