Șoferul de TIR din Covasna, vinovat pentru producerea accidentului mortal din Sibiu
7 mar. 2020, 09:50
Polițiștii rutieri au stabilit că, cel mai probabil, accidentul de sâmbătă dimineață, de pe DN1 Brașov – Sibiu, din zona Fântânița Haiducului, a fost provocat de șoferul de TIR în vârstă de 56 de ani din Covasna care nu a adaptat viteza la condițiile meteo-rutiere.
Potrivit DRDP Brașov, traficul în zonă este în continuare blocat.
Știrea inițială
Doi bărbați au murit sâmbătă dimineață, pe DN1 Brașov – Sibiu, după ce microbuzul în care se aflau s-a ciocnit frontal cu un TIR condus de un bărbat de 56 de ani din Covasna.
