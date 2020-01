Loredana Groza a vrut sa-si anunte fanii ca va avea un nou spectacol. Ea a facut acest lucru in cel mai inedit mod. S-a imbracat sport, foarte sexy, si s-a filmat in slow motion in timp ce alearga fericita si 'sare' peste obstacolele din viata ei. Trebuie sa urmariti imaginile ca sa intelegeti de ce a strans peste 600.000 de vizualizari in doar cateva ore: