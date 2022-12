Ingrediente necesare

225 g de cirese confiate

225 g de coji de citrice mixte, confiate

2 cani de stafide

1 cana de coacaze uscate

1 cana de smochine, fara samburi si maruntite

100 g de de migdale albe, decojite

½ cana de brandy (vinars)

2½ cani de faina

½ lingurita de bicarbonat de sodiu

1 lingurita de cuisoare macinate

1 lingurita de scortisoara macinata

1 lingurita de ienibahar macinat

½ lingurita de sare

1 cana de unt, la temperatura camerei

2 cani de zahar brun

6 oua

¾ cana de sirop de melasa

¾ cana de suc de mere

Cum sa prepari un tort de Craciun

1. Pentru prepararea acestui tort de Craciuntrebuie sa amesteci intr-un bol mediu ciresele, cojile de citrice, stafidele, coacazele, smochinele si migdalele. Adauga cana de brandy si lasa fructele minimum 2 ore sau peste noapte la inmuiat, in frigider. Se va obtine o aroma mai profunda. Dupa ce acestea s-au umezit bine, varsa peste ele ½ cana de faina.

2. Preincalzeste cuptorul la 135°C. Unge cu grasime o forma de tort (de circa), tapeteaza-o cu hartie cerata (de copt) si unge-o din nou cu grasime.

3. Combina intr-un vas restul de faina (2 cani), bicarbonatul de sodiu, cuisoarele, scortisoara, ienibaharul si sarea. Lasa-l deoparte.

4. Intr-un bol mare, bate untul spuma. Adauga treptat zaharul brun si amesteca pana la dizolvarea lui. Pune oualele, siropul de melasa si sucul de mere. Adauga treptat si mixtura de faina si mixeaza pana devine un amestec omogen. Acum este momentul sa adaugi si bolul cu fructe.

5. Varsa compozitia in tava de copt si pune-o in cuptorul preincins timp de 3 - 3½ ore. Tortul este facut atunci cand scobitoarea introdusa in mijlocul lui va iesi curata.

6. Cand este gata, scoate prajitura din tava si indeparteaza hartia de copt. Lasa tortul de Craciunsa se raceasca complet si apoi inveleste-l intr-o hartie cerata si depoziteaza-l intr-un container etans pana la servire.

Reteta pentru martipan

Optional, poti sa glazurezi acest delicios tort de Craciun cu o pasta din migdale sau cu martipan gata preparat. Daca il faci acasa, marunteste 2 cani (circa 300 g) de migdale decojite in robotul de bucatarie. Adauga 2 cani (370 g) de zahar pudra, 2 albusuri de ou, 2 lingurite de extract de migdale si un sfert de lingurita de sare. Mixeaza pana obtii o pasta fina. Orneaza tortul de Craciun cu martipan si cu bilute argintii din zahar.

Tu ce tort de Craciun te-ai gandit sa prepari anul acesta pentru cei dragi?

Sursa: divahair.ro