Cazul unei țări care folosește mai multe fusuri orare nu este comun, dar există câteva exemple. SUA folosește orele de la UTC-5 până la UTC-8, adică patru fusuri orare, Canada are cinci, iar în Rusia, care are o suprafață de 17.075.200 km pătrați, sunt 11, de la UTC+3 la UTC+12.

Când te întrebi ce țară are cele mai multe fusuri orare, probabil, gândul tău se îndreaptă imediat spre Rusia. Dar acest lucru este incorect.

Țara cu cele mai multe fusuri orare este în Europa

Cu toate că nu multă lume se aștepta la acest răspuns, Franța are cele mai multe fusuri orare dintre toate țările din lume. Trebuie precizat că aici sunt incluse și teritoriile deținute de națiunea franceză în alte zone ale globului. Așadar, potrivit datelor oficiale, Franța are 12 fusuri orare, iar dacă includem și teritoriul revendicat pe continentul Antarctica, țara are un total de 13 fusuri orare.

Franța din continentul european este în Ora Europei Centrale, adică UTC +01:00. Celelalte fusuri orare aparțin teritoriilor deținute de Franța în alte zone ale lumii.

Rusia, cu toate teritoriile de peste mări, are 11 fusuri orare. Spre deosebire de Franța, majoritatea fusurilor orare sunt pe suprafața țării și nu în teritoriilor sale de peste mări. Cea mai mare parte a Rusiei europene urmează ora Moscovei, care este UTC +03:00.

Statele Unite ale Americii sunt o altă națiune mare cu multe teritorii. Din acest motiv, SUA sunt la egalitate cu Rusia cu 11 fusuri orare. Șase dintre ele se află pe teritoriul celor 50 de state ale sale.

Celelalte cinci fusuri orare provin din diferite zone de peste mări.

În Statele Unite ale Americii continentale, există în total patru fusuri orare. Acestea sunt fusul orar de est, fusul orar central, fusul orar de munte și fusul orar al Pacificului, potrivit worldpopulationreview.com.

