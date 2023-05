Asadar, daca vrei sa scapi de kilogramele in plus si sa sa-ti detoxifiezi organismul, dieta cu rodie este secretul. Apreciata de vedete de la Hollywood, intre care Miranda Kerr ori Ashley Tisdale, aceasta dieta poate fi urmata sapte zile, timp in care poti sa slabesti pana la patru kilograme.

Idei de meniu in timpul dietei cu rodie:

Mic dejun: un pahar de suc de rodii si un bol de cereale integrale cu iaurt semidegresat

Gustare: o rodie

Pranz: un pahar de suc de rodii si o salata verde cu piept de pui la gratar

Gustare: orice alt fruct

Cina: un pahar de suc de rodii si un peste la cuptor cu legume

Dieta cu rodii: a doua zi

Mic dejun: un pahar cu suc de rodii si o banana;

Gustare: o banana

Masa de pranz: mancare de legume la cuptor cu cateva felii de paine;

Gustare: un pahar de suc de rodii.

Cina: ciuperci umplute – preparat vegetarian.

Dieta cu rodii: a treia zi

Micul dejun: o salata preparata dintr-o rodie, doua linguri de mix de semint necoapte, un avocado, tofu afumat.

Gustare: un pahar de suc de rodii

Masa de pranz: supa-crema (de legume, de dovleac, de ciuperci etc insa fara unt) cu crutoane;

Gustare: o banana;

Cina: chiftele de legume cu cartofi la cuptor.

De asemenea, in timpul acestei diete nu ai voie sa mananci preparate care contin unt, ulei, ori untura, dar nici mancare cu ceapa calita, piept de pui fragezit cu ulei, salate.

Sursă text: Lyla.ro