SECRETUL pe care orice ŞOFER CU MAŞINĂ DIESEL ar trebui să-l ştie. CUM SĂ FACI PLINUL IEFTIN?

Pretul ridicat al motorinei a determinat din ce in ce mai multi conducatori auto sa gaseasca solutii ingenioase pentru a nu-si cheltui tot salariul pentru a face plinul masinii. Astfel, posesorii de masini cu motor Diesel au inceput sa alimenteze cu ulei de bucatarie, scrie bzi.ro.



Pretul unei sticle este in supermarketuri 3,99 lei, iar mecanicii auto spun chiar ca exista avantaje clare, nu numai financiare. Consumul scade, iar masina merge mai bine.

"Uleiul este mult mai pur decat motorina care se comercializeaza in ziua de astazi, astfel ca masina merge mai bine. De multe ori, motorina este, de fapt, 50 la suta apa, iar uleiul e mult mai curat. Dezavantajul este ca trebuie sa schimbi mai des filtrul de motorina", a explicat Liviu, mecanic auto.

Acesta foloseste ulei in loc de motorina de patru luni de zile si, pentru moment, nu are de ce sa se planga. A circulat 1.200 de kilometri cu ulei in valoare de 200 de lei, astfel ca economia pe care a facut-o ii permite sa nu se gandeasca cu grija ca va trebui sa schimbe filtrul de motorina. Probleme spune insa ca ar putea intampina in sezonul rece, pentru ca uleiul se ingroasa. La iarna va fi nevoit sa puna in rezervor jumatate motorina, jumatate ulei, pentru ca, in caz contrar, risca ca masina sa nu porneasca.