Isi dau voie sa sufere, isi amintesc ca au si lucruri pentru care sa fie recunoscatoare si se concentreaza asupra acelor situatii pe care le pot controla in prezent, scrie andreearaicu.ro.

Dar potrivit psihologului de la Harvard Cortney Warren, multi oameni nu reusesc sa faca toate acestea. Este nevoie de efort, exercitiu si putere mentala.

Iata ce fraze folosesc oamenii puternici atunci cand trec prin dificultati si pe care ar trebui sa le adopti si tu:

„Pot sa trec peste asta”

Rezilienta emotionala este asociata cu rezistenta si puterea mentala. Este important sa constientizezi ca trebuie sa fii puternica si sa faci fata situatiei dificile prin care treci, fara sa ii permiti sa te darame.

„Nu voi permite sa fiu o victima”

Ca sa fii o persoana rezistenta si puternica din punct de vedere mental si emotional atunci cand esti tratata gresit, ar trebui sa-ti schimbi perspectiva de la „Sunt o victima si nu am nicio putere sa fac ceva” la „Cum pot sa depasesc asta si sa ies din aceasta situatie?”.

„Viata e grea uneori”

Este important sa ai o atitudine pozitiva si sa fii optimista, dar in acelasi timp rezistenta in fata dificultatilor este dobandita cand accepti faptul ca viata nu e dreapta. Cu totii intampinam dificultati la un moment dat de-a lungul vietii. Acest adevar ii ajuta pe oameni sa nu mai ia lucrurile personal atunci cand au de-a face cu probleme si eveniment nedorite.

„Si asta va trece”

Persoanele puternice considera ca provocarile si dificultatile pot fi extrem de neplacute pe moment, dar nimic in viata nu este permanent. Nu inseamna ca durerea va trece definitiv, in totalitate, ci inseamna ca putem depune efort pentru a face ca in timp evenimentele neplacute sa devina mai putin dureroase.

„Ce pot invata din aceasta experienta?”

Sa fii deschisa la noi experiente si sa-ti schimbi perspectiva de la „De ce mi se intampla mie asta?” la „Ce pot invata din aceasta experienta?” te poate ajuta sa faci fata mai bine situatiilor dificile si inevitabile.

„Am nevoie de timp”

O componenta cheie a rezistentei in fata momentelor dificile este abilitatea de a-ti regla emotiile intense care apar in prima faza. Sa accepti faptul ca ai nevoie de timp pentru a te adapta situatiei te va ajuta sa treci mai bine peste probleme.

„Exista in continuare lucruri pentru care sa fiu recunoscatoare”

Suntem conceputi sa observam lucrurile negative si situatiile neplacute. Dar oamenii puternici din punct de vedere emotional reusesc sa vada in continuare si acele lucruri pozitive din viata lor, chiar daca trec prin momente neplacute.

„Este ceea ce este”

Secretul rezistentei in fata dificultatilor nu reprezinta negarea realitatii, ci acceptarea situatiei exact asa cum este. Atunci cand inveti sa accepti, poti trece mai usor peste piedici.

„Las totul sa treaca”

Sa ramai blocat si sa te scufunzi in resentimente este o cale sigura catre esec. Nu iti va permite sa treci peste durerea provocata de o situatie neplacuta si te impiedica sa evoluezi. Iti poti creste rezistenta daca alegi sa treci peste ceea ce s-a intamplat si sa mergi mai departe.