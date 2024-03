Este vorba despre fostul ajutor personal al șefei de la Gașca Zuri, care spune că muncea chiar și 14 ore pe zi, iar în schimbul serviciilor primea suma de 1.000 de lei, scrie BZI.

,,Nu am avut nicio zi liberă, am lucrat de luni pana duminică (...) Mi-am luat permisul de conducere și au început să vină asupra mea și mai multe sarcini, cu toate că în fișa postului eram paznic și plătit cu suma de 1000 de ron!!!

Vreau să vă aduc la cunoștință că ați uitat următoarele: am făcut pe șoferul pentru toată lumea din Zurli, chiar și din exterior, (...) șofer curierat, șofer pentru familia dumneavoastră, șofer aprovizionare Zurli, încărcat descărcat singur diverse lucruri”, a spus Silviu Ciobanu, fost angajat la Gașca Zurli, într-o scrisoare adresată Mirelei Retegan.

Fostul angajat ar fi fost mereu la dispoziția ei și ar fi ajutat-o inclusiv să se mute dintr-un loc în altul, singur, fără să fie ajutat de nimeni.

Să luam aminte că am omis multe activități prestate de mine, care nu erau în fișa postului. Nu am avut nicio zi liberă, am lucrat de luni pana duminică, chiar si până la unu noaptea, am mers la primării, la ANAF, la OSIM, la diverse edituri, pentru a face treburile dumneavoastră, în concluzie, m-am achitat față de companie… În trei ani, am lucrat pe bandă rulantă, însă eu voi mai presta aceste activități doar dacă voi fi plătit lunar, așa cum trebuie”, a încheiat Silviu Ciobanu scrisoarea, citată de Bugetul.ro.

În replică, managerul Găștii Zurli, Mirela Retegan, susține că fostul angajat „încearcă să își facă publicitate”. Fără să precizeze dacă este adevărat că fostul șofer lucra atât de mult, aceasta a afirmat că "i-a făcut cadou cursuri la școala de șoferi", "i-a oferit si un spațiu de locuit, unde i-a plătit tot ce înseamnă utilități". În cele din urmă, a mai relatat Mirela Retegan, în momentul în care fostul angajat i-a spus că nu este mulțumit de salariu, "i-am zis că nu pot să îi ofer mai mult și s-a supărat”.