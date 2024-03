Se fac mutări decisive pe scena politică. Marți au loc două ședinţe cruciale la filialele din Capitală ale PNL şi PSD pentru validarea propunerilor de candidaţi comuni pe Bucureşti. Este de așteptat ca discuțiile să fie cu scâtei, având în vedere evoluțiile din ultimele zile. Totul vine după ce Gabriela Firea a primit sprijinul femeilor din organizația PSD de București pentru candidatura la Primăria Capitalei, dar și pe cel al Blocului Suvernanist Român. În plus de asta, senatoarea pare să fie hotărâtă să candideze pentru fotoliul de primar general ca independent, susțin surse citate de Realitatea PLUS. De partea cealaltă, Sebastian Burduja a explicat la Realitatea PLUS că este pregătit să administreze Bucureștiul. "Eu pentru asta m-am pregătit, cu tot respectul și fără falsă modestie", a spus Burduja.