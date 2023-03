El are două avantaje majore: 1. Este o combinație între sloturi și pokerul clasic, deci atrage adepții ambelor jocuri; 2. Este pe piață încă din anii 90, când nu erau foarte multe distracții. Cei care s-au „îndrăgostit” atunci de el continuă să îl joace și astăzi, iar numărul lor nu este mic.

La început, exista doar varianta clasică, „Jacks or Better”. În prezent, cazinourile online licențiate oferă și alte tipuri, precum „Deuces Wild” și „Joker Poker”. Am enumerat jocurile aflate în oferta https://mrbit.ro/ro.

Primii pași pentru a juca

Aceste variante sunt și cele mai populare în rândul românilor. De aceea, vă prezentăm particularitățile fiecăruia. Primul pas este universal valabil: pentru trăiri mai intense, vă puteți deschide cont la unul dintre cazinourile online licențiate care oferă Video Poker.

Următorul pas este să intrați în jocul preferat și să setați miza. Vă sfătuim să jucați mize cât mai mici, astfel încât să vă ajungă pentru cât mai multe runde. De obicei, miza minimă este de 1 leu, destul de ridicată în comparație cu limita minimă a mizei pentru multe sloturi, aflată între 0,05 și 0,50 lei.

După stabilirea sumei riscate în acea rundă, apăsați butonul pentru împărțirea cărților. Veți primi cinci cărți, apoi va trebui să decideți pe care să le păstrați și pe care să le schimbați ca să aveți cele mai mari șanse de a obține una dintre combinațiile afișate în tabelul de plată.

Deosebirea fundamentală față de pokerul clasic este că nu concurați cu nimeni. Dacă aveți în mână o combinație plătită, atunci câștigul este garantat. În celălalt tip de poker, puteți pierde chiar dacă aveți două perechi în mână, în situația în care un alt jucător are o combinație mai valoroasă (de exemplu, careu). Iată un alt motiv pentru care Pokerul Video este foarte popular în rândul românilor.

Jacks or Better

Tabelul de plată este diferit în funcție de varianta aleasă. Pentru „Jacks or Better”, configurația este următoarea:

Pereche (JJ, QQ, KK sau AA) – 1 x miza

Două perechi (de exemplu, 66 și JJ) – 2x miza

3 de un fel (de exemplu, 10 10 10) – 3x miza

Chintă (cinci cărți cu valori consecutive, cum ar fi 6, 7, 8, 9, 10) – 4x miza

Culoare (toate cele cinci cărți să aibă această culoare, cum ar fi treflă) – 5x miza

Full (3 de un fel plus o pereche) – 8x miza

Careu (4 de un fel, cum ar fi 3 3 3 3) – 25x miza

Chintă de culoare (cinci cărți de aceeași culoare cu valori consecutive) – 50x miza

Chintă roială (chintă pornind de la 10) – 250x miza.

Deuces Wild

Tabelul de plată este schimbat la „Deuces Wild”, în care doiarii joacă rol de Jokeri, putând lua orice valoare și orice culoare:

3 de un fel – 1x miza

Chintă, culoare – 2x miza

Full, careu – 4x miza

Chintă de culoare – 8x miza

5 de același fel (careu plus un doiar) – 10x miza

Chintă roială spartă (chintă roială formată cu ajutorul unui doiar sau mai multor doiari) – 25x miza

4 doiari – 200x miza

Chită roială – 250x miza.

Joker Poker

Joker poker are un singur joker (carte care ia orice valoare și orice culoare), doiarii fiind cărți obișnuite, ca și în „Jacks or Better”. Pachetul cuprinde 53 de cărți, iar tabelul de plată este următorul:

2 perechi – 1x miza

3 de un fel – 2x miza

Chintă – 4x miza

Culoare – 6x miza

Full – 9x miza

Careu – 20x miza

Chintă de culoare – 40x miza

Chintă roială spartă, 5 de un fel – 100x miza

Chintă roială – 250x miza.

Așa cum se poate vedea, nicio combinație nu are valoare mai mică decât miza, indiferent de varianta aleasă. Dacă luăm în considerare că Video Pokerul are și un Payout care se apropie de 99%, tragem concluzia că acest joc are potențial de a oferi distracție pe termen lung, chiar dacă nu îi alocați un buget mare.