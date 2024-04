Cum a reușit Eugen să răzbată în Anglia

Acum șapte ani, Eugen a părăsit România cu speranța unui trai mai bun. „Am cheltuit cel mult două lire pe zi și am dormit pe scaunele de la Victoria Coach Station timp de două săptămâni", își amintește Eugen despre primele sale zile în Anglia. Determinat să-și găsească un loc de muncă, oricare ar fi fost acesta, Eugen a reușit să obțină un post la Jaguar Land Rover, unde timp de patru ani a spălat mașini. Această experiență nu numai că i-a asigurat un venit, dar l-a și pregătit pentru pasul următor în cariera sa.

În ultimul an de muncă la Jaguar, Eugen a decis să-și deschidă propria afacere de spălătorie auto, oferind servicii la domiciliul clienților. Motivat de calitatea slabă a serviciilor de spălătorie auto din UK, Eugen a văzut o oportunitate de a oferi ceva mai bun. „După un an de zile, am început să îmi fac baza de clienți și am semnat contracte, iar acum compania mea ajunge oriunde în UK", spune Eugen.

Cum a ajuns Eugen să spele mașinile Regelui Charles

Experiența câștigată la Jaguar Land Rover și dorința de a excela în propria afacere l-au ajutat pe Eugen să atragă clienți de prestigiu, inclusiv personalități britanice și, în cele din urmă, Casa Regală. arată click.ro. „Cum am ajuns să spăl mașinile Regelui? Regele cu siguranță nu știe că eu sunt cel care îi spală mașinile. M-am trezit, într-o zi, cu un telefon de la oamenii lui, după care am mers la unul dintre palatele lui și am semnat un contract cu anumite clauze de confidențialitate", povestește Eugen.

Astăzi, Eugen este stabilit în West Midlands, unde și-a cumpărat propria casă. Nu se gândește să se întoarcă în România în viitorul apropiat. „Știu de unde am plecat... Îmi fac treaba cu seriozitate maximă, când spăl o mașină nu contează că e a Regelui sau a altcuiva", spune el.

Povestea lui Eugen Tudose este un exemplu remarcabil de succes, ambiție și determinare, demonstrând că, indiferent de originea sau începuturile umile, muncă asiduă și dedicarea pot duce la realizări remarcabile.