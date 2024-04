Parfumurile nu lipsesc din viața niciunei femei, indiferent de brand sau preț. În cazul Deliei, care are o colecție impresionantă, amintim că una dintre miresmele sale îmbietoare preferate este Pomelo Riviera de Atelier des Ors. Ei bine, o sticluță de 100 ml costă nici mai mult, nici mai puțin de 1025 de lei, potrivit Click.ro.

Vorbim despre un parfum deosebit, lansat în anul 2019, cu note de vârf grapefruit, iasomie si bergamot, ca note de mijloc floare de portocal, sare si trandafir, iar cea de bază cedru. Parfumul este o alegere ideală nu doar pentru femei, ci și pentru bărbații care vor să miroasă a lux și opulență, fiind un parfum unisex.

Cum a început obsesia pentru parfumuri a Deliei

În repetate rânduri, cântăreața le-a vorbit fanilor de pe Instagram despre colecția impresionantă de parfumuri pe care o are. Artista nu s-a sfiit niciodată să recunoască public că a făcut o adevăarată obsesie pentru acestea, fundamentul fiind câteva experiențe neplăcute din copilărie.

„Mi-am dat seama de ce sunt obsedată de parfumuri. Mi-am adus aminte când eram mică și mă trimitea mama la cumpărături să iau chestii de la piață: leuștean, pâine, sifon, păstram restul. Cu mai multe resturi păstrate, din mai multe serii de cumpărături, își cumpăra fata câte un parfum”, a povestit artista, potrivit Wowbiz.

„Asta se întâmpla pe la 13 ani și mama draga de ea, mi le arunca la gunoi, drept pedeapsă. Pentru că vezi Doamne, la vârsta aia nu era un semn bun ca eu să am parfum. Oricum nu era ok că gen luam banii și era cumva furt, opream banii de la rest. Apoi am început să le ascund. Mi-a găsit ascunzătoarea și mi le-a aruncat pentru a nu știu câta oară. Și așa m-am traumatizat și iubesc parfumurile azi”, a mărturisit Delia.

