„Oboseala, diminuarea randamentului fizic şi intelectual, puterea limitată de concentrare, ameţelile, dar şi lipsa apetitului, toate aceste simptome îşi găsesc leacul în tratamentul cu unele plante, precum: urzica, busuiocul, sunătoarea, lucerna, salcâmul, lavanda şi măceşul", precizează Eugen Giurgiu, doctor în biochimie, cu competenţe în fitoterapie şi nutriţie, potrivit click.ro.

Simptomele asteniei de primăvară:

Oboseală la nivel fizic, dar și mental, chiar extenuare sau epuizare; oboseală accentuată;

Tristețe resimțită fără motiv;

Lipsa poftei de mâncare;

Slăbiciune musculară;

Dureri de cap;

Căderea părului;

Pierderea apetitului sexual;

Scăderea tensiunii arteriale;

Insomnii;

Dificultăți de concentrare;

Tulburări de greutate;

Apatie;

Anxietate și irascibilitate;

Amețeală;

Simptome psihice -stări de tristețe, melancolie, iritare, gânduri depresive, îngrijorare și teamă nejustificată.

URZICA, excelentă pentru astenie

Urzica este un medicament vegetal împotriva depresiei. Urzica este bogată în proteine, în vitamine (A, B2,Cşi K) şi în minerale (printre care săruri de calciu, de magneziu şi de fier).

Iată cum poți trata cu urzică astenia de primăvară:

Se pun două mâini de frunze proaspete de urzică în 200 ml de apă, apoi se mixează. După ce s-a format o pastă omogenă, se pune într-un vas de ceramică. Se lasă la macerat trei ore, apoi se strecoară. Sucul obţinut se bea imediat după filtrare, iar pasta care a rămas poate fi adăugată într-o mâncare de legume.

BUSUIOCUL, tonic pentru sisteemul nervos

Terapia cu busuioc este foarte eficientă în afecţiuni pe fond nervos, ca de exemplu migrene, anxietate, insomnii şi nevroze, scrie click.ro. Medicii specialiști în fitoterapie recomandă mai multe preparate pe bază de busuioc, ca infuzia, decoctul concentrat, tinctura şi siropul. Și pulberea de busuioc este un leac folosit cu succes în perioada de trecere de la sezonul rece la cel cald, mai susțin fitoterapeuții.

Rețeta preparării pulberii de busuioc: Frunzele de busuioc se mărunţesc şi se cern. Doza zilnică recomandată este de 4 linguriţe, care se beau cu apă sau ceai, timp de 14 zile. Efectul de revigorare și buna dispoziție se fac simțite după primele patru-cinci zile.

LUCERNA, efect incredibil asupra stresului

Lucerna, denumită şi „părintele tuturor plantelor" este considerată hrana verde a mileniului. Principala funcţie terapeutică a lucernei este aceea de a întări sistemul imunitar şi de a încetini procesul de îmbătrânire. Tirozina, o substanţă prezentă în compoziţia lucernei, tratează stările de depresie şi oboseală.

Ceaiul de lucernă reduce stresul şi previne afecţiunile cardiovasculare. În acelaşi timp, tirozina, o substanţă prezentă în compoziţia plantei, tratează stările de depresie şi oboseala.

SALCÂMUL, prietenul calmului și răbdării

Neliniştea, irascibilitatea, epuizarea fizică şi intelectuală, insomniile cauzate de emoţii şi tulburările de memorie pot fi atenuate cu ajutorul remediilor preparate din exoticele flori de salcâm, scrie click.ro. Preparatele din flori de salcâm sunt recomandate în combaterea crampelor musculare de natură nervoasă.

„Toate beneficiile oferite de preparatele din salcâm, care menţin starea de sănătate, se datorează plantei care conţine numeroase substanţe active : taninuri, glucide, substanţe mucilaginoase, acaciină şi ulei volatil", susține fitoterapeutul Eugen Giurgiu.

LEVĂNȚICA liniștește agitaţia nervoasă

Deşi este folosită intens în industria cosmetică, levănțica este apreciată şi ca plantă medicinală, chiar dacă este intens folosită în industria cosmeticelor. În aplicațiile terapeutice se folosesc mai ales florile. Levănțica are proprietăţi sedative, antispastice, antiseptice, hipotensoare, carminative, diuretice, sudorifice, antiinflamatoare şi cicatrizante, de mare ajutor într-o varietate de boli. În terapia care combate agitaţia nervoasă şi stările de insomnie se recomandă infuziile, preparate din două linguriţe de flori uscate de lavandă, care se infuzează vreme de zece minute în 250 ml de apă clocotită. Se beau zilnic câte două-trei ceaiuri îndulcite cu puţină miere.

SUNĂTOAREA, planta sufletului

Mai multe studii arată că sunătoarea ameliorează depresiile, este un tonic al nervilor şi ridică moralul, „dar nu trebuie folosită odată cu antidepresivele”, precizează specialistul în medicină naturistă Douglas Schar, practicant la Londra şi la Washington, scrie click.ro. Cea mai bună metodă este cea de a încerca preparatele din sunătoare timp de câteva luni sub formă de infuzie sau tinctură. Specialiştii au urmărit modul în care sunătoarea influenţează somnul. În depresie este foarte eficientă tinctura de sunătoare, ce măreşte perioada de somn profund , fără vise. Tinctura se ia de trei ori pe zi, iar ultimele doze se administrează la orele 19 şi 22.

MĂCEȘELE alungă oboseala

Pentru a ieşi dintr-o stare de oboseală fizică, dar mai ales în cazul unei oboseli intelectuale accentuate, măceşul este planta ce asigură o revigorare a organismului și crește și imunitatea la infecţii pe termen lung, susțin specialiştii japonezi.

Fructele de măceșe sunt folosite ca tonic vitamiizant. Acestea se consumă sub formă de infuzie, de sirop şi de tinctură pentru a readuce vigoarea în organism, alungând stresul şi oboseala. În aacelași timp cu energizarea, dacă este administrată în cantități momderate, infuzia de măceșe are efect calmant şi reduce puterea stresului. Măceșele, administrate sub formă de infuzie, reduc și durerile de cap, stările febrile, atât de frecvente primăvara. În acest caz, infuzia se prepară dintr-o linguriţă de fructe la o cană cu apă clocotită. Fructele se infuzează timp de 15 minute, apoi ceaiul se strecoară şi se bea.

Prepararea infuziei de măceşe

La prepararea ceaiului de măceșe, nu folosiţi vase din metal.

Se prepară din 10 fructe şi o cană de apă clocotită. Ceaiul se infuzează 15 minute, apoi strecuraţi licoarea printr-o pânză subţire. Doar când este călduţ, îndulciţi ceaiul cu miere de albine. Atenţie însă la temperaturi mai mari de 45 de grade: enzimele din miere se distrug şi aceasta devine toxică. Beţi câte trei căni de ceai pe zi din infuzia de măceșe, timp de două săptămâni, notează click.ro.