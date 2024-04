Iată ce spun astrele despre numărul de copii pe care îl vei avea, conform zodiei în care te-ai născut!

BERBEC

Casa a cincea a Berbecului este guvernată de Soare, ce predispune la multă activitate şi entuziasm. Aceşti nativi sunt deseori firi copilăroase, privesc copiii că pe o extensie a lor şi, de regulă, se implică mult în educaţia şi dezvoltarea acestora, deşi nu au mereu răbdare cu ei. De regulă, nu au copii, dar când îşi doresc, au unul singur, maxim 2.



TAUR

Casa a cincea a Taurului este guvernată de Mercur. Această planetă îl încurajează pe Taur să acorde atenţie copiilor săi şi să îi îndrume pe căile artistice, să le dezvolte aptitudinile. Taurul este predispus de cele mai multe ori să aibă 2 fetiţe.



GEMENI

Casa a cincea a Gemenilor este guvernata de Venus, care ii face foarte afectuosi cu copiii, revarsandu-si dragostea asupra lor. Aceasta zodie este sub un semn dublu, ceea ce o predispune la a avea gemeni.

RAC

Casa a cincea a Racului este guvernata de Pluto, planeta ce accentueaza latura „mamoasa” a acestor nativi. Sunt firi foarte emotive, care se ataseaza puternic. Atunci cand au copii, se preocupa excesiv de ei, le este greu sa accepte ca acestia cresc si ca au nevoie de ceva libertate.

LEU

Casa a cincea a Leului este guvernata de Jupiter, planeta expansiunii si a norocului. Leii tind sa aiba 3 – 5 sau chiar mai multi copii si incearca sa le asigure confort, bunastare materiala, le place sa se implice cu succes in educatia lor.

FECIOARA

Casa a cincea a Fecioarei este guvernata de Saturn, care amplifica latura responsabila. Fecioarele indragesc mult copiii si sunt predispuse sa aiba 5 – 7 urmasi.

BALANTA

Casa a cincea a Balantei este guvernata de Uranus, ceea ce determina o preocupare pentru disciplinarea copiilor si educatia acestora. In cazul acestor nativi, se preconizeaza sarcini neasteptate si sunt favorizate adoptiile. Cele mai multe Balante sunt predispuse sa aiba familii numeroase, cu sase ori mai multi copii.

SCORPION

Casa a cincea a Scorpionului este guvernata de Neptun, care predispune la o atitudine dificila si confuza fata de copii, este greu pentru ei sa ii creasca si sa le ofere atentia necesara. Cu toate acestea, sunt inclinati sa aiba copii, iar acestia ii fac sa aprecieze frumusetea vietii.

SAGETATOR

Casa a cincea a Sagetatorului este guvernata de Marte, ce ii face nerabdatori si agitati. In general, le face placere sa se ocupe de copiii mici, cu toate ca nu prea au rabdare cu ei. Cei mai multi Sagetatori au 3 baieti.

CAPRICORN

Casa a cincea a Capricornului este guvernata de Venus, ce predispune la afectiune fata de copii si interes in dezvoltarea lor, dar acesti nativi sunt predispusi la a avea doar un singur copil, maxim 2.

VARSATOR

Casa a cincea a Varsatorului este guvernata de Mercur, care este planeta principala ce influenteaza zodia Gemeni. De aceea, dintre toate zodiile, Varsatorul este cel mai predispus la a da nastere gemenilor.

PESTI

Casa a cincea a Pestilor este guvernata de Luna, care ii face seriosi in privinta copiilor. Este posibil ca acestia sa amane intentionat momentul in care sa aiba copil. Femeile din aceasta zodie pot avea probleme in a duce sarcina la bun sfarsit. Cei mai multi reprezentanti ai acestei zodii au fiice.