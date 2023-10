Calciul alcătuiește o mare parte din oasele și dinții pe care îi avem și joacă un rol deosebit în sănătatea inimii, în funcționarea mușchilor și în sistemul nervos, scrie Click!.

Pentru majoritatea adulților, se recomandă să consume cel puțin 1.300 mg de calciu pe zi, deși anumite categorii de persoane necesită o cantitate mai mare, inclusiv adolescenții, femeile aflate în postmenopauză și adulții în vârstă.

Consumă regulat aceste alimente și vei avea multe beneficii pentru sănătate

Iaurt

Ca și laptele, iaurtul simplu este o sursă excelentă de calciu, dar oferă mai mult calciu decât acesta. Să știți că niște iaurt combinat cu fructe este o variantă ideală atunci când vreți să dobândiți mai mult calciu în organism. Este ideal să optați pentru iaurturi fără zahăr sau îndulcitori.

Lapte de migdale

Laptele de migdale este un produs foarte îndrăgit de mulți oameni. Acest lapte este de obicei îmbogățit cu carbonat de calciu, un mineral care se găsește în calcar. Laptele de migdale este o opțiune bună dacă doriți o alternativă deosebită. Cu toate acestea, spre deosebire de laptele de vacă și laptele de soia, laptele de migdale nu este o sursă semnificativă de proteine. Ca și în cazul altor alternative lactate pe bază de plante, asigurați-vă că verificați eticheta pentru a fi siguri că laptele de migdale este îmbogățit cu calciu.

Suc de portocale

Dacă nu sunteți un fan al laptelui pe bază de plante, atunci consumul de suc de portocale fortificat cu calciu ar putea fi o altă opțiune pentru a vă satisface nevoile de calciu. Conform Ghidului dietetic pentru americani 2020-2025, o cană de suc de portocale este similar cu o porție de fructe, așa că savurarea sucului cu moderație este o modalitate de a vă crește aportul de calciu.

Lapte de ovăz

Un alt tip de lapte foarte bun este cel de ovăz. Ca și laptele de migdale, laptele de ovăz are carbonat de calciu adăugat în procesul de fortificare. Vă puteți face propriul lapte de ovăz, dar versiunile din comerț vor oferi mai mulți nutrienți datorită fortificării. De asemenea, rețineți că laptele de ovăz este o băutură cu un conținut scăzut de proteine (3 grame pe cană) care nu are cantități comparabile cu omologii săi din lapte de vacă și băutura de soia fortificată.

Mozzarella

Mozzarella poate conține mai mult calciu decât laptele de vacă! Unele tipuri de mozzarella proaspătă pot conține, de asemenea, bacterii sănătoase, cunoscute și sub numele de probiotice, care pot contribui la susținerea sistemului digestiv și imunitar și la combaterea inflamațiilor din organism. Brânza mozzarella este, de asemenea, super versatilă. Adăugați-o la pastele preferate, la pizza, la risotto sau la salată, sau mâncați-o ca atare.

Sardinele

Sardinele sunt bogate în acizi grași omega-3, care sunt importanți pentru sănătatea creierului, sănătatea inimii, sănătatea ochilor și multe altele. Sunt, de asemenea, una dintre puținele surse alimentare de vitamina D și sunt, de asemenea, o sursă de fier, vitamina B12, vitamina E, magneziu și zinc. Nici măcar nu veți observa că ați mâncat oasele mici, deoarece acestea se înmoaie complet în procesul de conservare - și oferă un plus de calciu. Adăugați sardine în salate, paste sau mâncați-le pe pâine prăgită.

Lapte de soia

Deși laptele de soia îmbogățit nu are mai mult calciu decât laptele de vacă (au aproximativ aceeași cantitate), este singura alternativă de lapte pe bază de plante care este comparabilă din punct de vedere nutrițional cu laptele. Adesea are nutrienți adăugați, cum ar fi calciu și vitamina D, este o sursă bună de proteine (6 grame pe cană) și are un conținut scăzut de grăsimi saturate. Puteți bea un pahar din această băutură pentru a înlocui laptele de vacă pentru beneficii nutriționale similare și pentru a vă satisface necesarul zilnic.