Jenna Levine, o studentă pusă pe treabă, i-a lăsat vecinei un bilet, pe sub ușă, în care se plângea că este deranjată de sunetele scoase de aceasta în timpul partidelor fierbinți de amor.



"Salutări! Te rog să faci amor mai încet, unii încearcă să tragă un pui de somn și nici nu se simt bine când își aduc aminte că ei sunt singuri... Din partea mea, fă cât de multă dragoste vrei! Te rog ceva, însă: fă-o cât mai sălbatic, dar în liniște", a scris Jenna, în biletul buclucaș pe care l-a strecurat sub ușa vecinei.



Nu mică i-a fost mirarea când a văzut, a doua zi, un bilet în fața ușii. Alături, ciocolată și trei banane.



"Dragi vecini, îmi pare nespus de rău de disconfortul creat. Nici nu mi-am dat seama cât de zgomotoasă am fost. Se știe că, uneori, sexul pasional este un pic mai vocal... din nefericire pentru alții, se pare... Îmi pare foarte rău, sper că nu s-a întâmplat asta prea des, dar îți mulțumesc pentru biletul extrem de amuzant. De acum, voi încerca să fac sex sălbatic, dar în liniște. Și stai liniștită, nu vei fi singură pentru totdeauna! Persoana potrivită va veni când te aștepți mai puțin. Și eu am fost singură 18 ani! Haha. Încă o dată, te rog să mă ierți. Camera 338", scria în biletul de răspuns al vecinei.