Faza retrogradă a lui Mercur se va încheia pe 18 ianuarie, așa că anul începe cu ceva umbre pe cer. Dar, cu toate acestea, dacă avem grijă, am putea să nu avem de suferit.

Mercur retrograd favorizează schimbările bruște care presupun decizii rapide și de aici vine și tendința nativilor de a greși. Nu oricine poate lua rapid o decizie bună. Pe de altă parte, Mercur retrograd pune piedici, întârzie lucruri și îngreunează situații.

Berbec



Deși Mercur e retrograd, ești printre cei favorizați de astre în acest sfârșit de an.

Pe plan financiar nu se simte prea tare, tocmai pentru banii tăi în această săptămână vin din mai multe surse și doar una va avea întârzieri.



Începi săptămâna plin/ă de energie și cu chef de viață și de planuri de distracție. Din păcate, partenerul/partenera s-ar putea să nu fie în asentimentul tău și de aici să iasă mici conflicte care pot degenera spre finalul săptămânii. Încearcă să nu iei decizii în grabă, deși va fi nevoie.



Berbecii care se află în căutarea unei persoane de suflet au noroc imediat ce începe săptămâna. E posibil să întâlnească o persoană care să-i cucerească complet, dar trebuie să fie cu băgare de seamă și să aibă răbdare să cunoască foarte bine persoana respectivă.

S-ar putea să fie atrași de ceva înșelător.



Taur

Ultimul hop al acestui an este petrecerea de Crăciun în a cărei organizare ești implicat sau ai un rol în conducerea firmei și asta te face responsabil de ea. Trebuie să faci pace cu toți colegii, chiar și cu cei cu care n-ai avut o relație bună peste an. Este momentul să îți așterni pentru anul viitor, veniturile tale își vor continua creșterea încet, dar sigur.



Planul amoros este cel favorizat în acest început de săptămână. Dacă ești implicat/ă într-o relație, lucrurile merg cât se poate de bine între voi. Vă înțelegeți din priviri, sunteți de acord în orice aspect și așteptați cu nerăbdare Sărbătorile ca să vă bucurați unu de altul.



Taurii singuri aleg să stea se axeze pe familie și pe reunirea cu cei dragi de Sărbători, fără a acorda atenție planului sentimental, deși sigur vor apărea întrebări incomode pe această temă din partea rudelor.



Gemeni



Pe ultima sută a acestui an, apare o propunere de job, o funcție mai mare, un salariu mai bun și toate condițiile după care ai râvnit atât! Nu ai niciun motiv să nu accepți, totul pare perfect, dar vei descoperi, totuși, ceva care să te țină pe loc.

Analizează bine!



Relația de cuplu trece printr-o perioadă tulbure și numai timpul poate să vindece traumele pe care le aveți amândoi. Important de înțeles acum este că, dacă nu vă doriți cu adevărat, nu are sens să mai luptați. Aveți de luat câteva decizii importante.



Dacă ești singur/ă și în căutarea unei relații, află că nu e cel mai mult moment acum. Nu se vede nimic la orizont și ar trebui să-ți setezi așteptările dacă nu vrei să fii dezamăgit/ă.

