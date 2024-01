Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Trebuie sa revii la idealuri la care te-ai gandit in trecut si sa iti aduci iluziile la lumina. Dupa ce le confrunti si vezi realitatea asa cum este ea, doar dupa aceea vei putea sa iti recunosti cu adevarat potentialul si sa faci schimbarile necesare in lumea emotiilor tale. Cu energia foarte ridicata si buni prieteni de partea ta, poti veni in conflicte constructive ce sunt parte din bune intentii magnifice. Sa crezi in ce este mai bun in toate aspectele vieti tale, vazandu-ti locul in lume pentru ce este cu adevarat.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

In timpul iernii, broastele testoase pot respira prin coada lor si pot hiberna sub apa luni de zile. Desi nu ai nevoie sa stai prea mult sub apa, ar fi intelept sa ramai si tu alert si tacut aceste zile. Timpul este de partea ta si vei intelege exact ce ai nevoie sa faci. Petrece mai mult timp acasa si in relaitile intime ce te calmeaza si iti dau incredere. Esti cine esti cu un scop si nu ar trebui sa iti neglijezi nevoile autentice pentru nimeni.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Acestea sunt zile pozitive in care multe lucruri se vor face daca iti tii gura inchisa si opiniile pentru tine, asa iti va fi cel mai bine tie. Fii mandru ca iti implinesti idealurile si ia-ti suficient de mult timp singur ca sa iti intelegi nevoile cu toata claritatea si focusul. Vei putea realiza ca este in puterea ta sa faci orice iti doresti, daca iti asumi scopurile. Avand energia foart sus, ar fi intelept sa recurgi la miscare fizica si moduri de a stabiliza nevoile corpului tau fizic. Puterea fizica te va duce la putere emotionala si mentala deasemenea.

Horoscop weekend. RAC (22 iunie – 23 iulie)

Se pare ca ai o nevoie de a te reintoarce spre aspecte din trecut si sa clarifici lucruri in aceste zile. Nu vei fi asa de increzator si curajos asa cum esti de regula, dar asta nu inseamna ca este o slabiciune ci o oportunitate de a te mai odihni si distanta de probleme intunecate si apasatoare. Nu fii prea mandru sa pleci daca e cazul sau prea nesigur ca sa tii de o relatie care s-a terminat, de fapt, demult. Da drumul, ia-ti timp sa te tratezi bine si gandeste-te la nevoile tale emotionale mai mult decat la felul in care te prezinti acum lumii.

Horoscop weekend. LEU (24 iulie – 23 august)

Exista o relatie mult mai apropiata intre broaste testoase si pasari decat intre soparle si serpi. Avand gandurile focusate si fiind foarte calm, vei sti unde sa cauti pentru adevaratul “trib” de care apartii si sa intelegi unde iti este locul, chiar daca nu acesta ti-a fost primul impuls inainte. Da drumul aspectelor din trecut si construieste ceva bun pentru viitor, acum ca cerurile se clarifica in sfarsit. Munca sustinuta te va duce departe. Asuma-ti responsabilitatea, fa schimbarile necesare implinirii ambitiilor si cu atentie implineste-ti obiectivele stagnante in minte de ceva vreme. Ai puterea de a face o fundatie solida pentru viitorul tau.

Horoscop weekend. FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Daca ai in intentie, sa stii ca esti sustinut sa calatoresti departe si sa faci planuri care iti vor imbogati viata, in loc sa te agati de idealuri care nu par realiste in lumea palpabila. Chiar meriti mai mult. Inca sunt multe de rostit. Nu trebuie sa fii prea tacut despre subiecte care trebuie spuse si impartasite, imbratisand felul in care simti onestitatea si pregatit sa iti arati orice slabiciune pe care o ai in fata celor iubiti. Altii te pot surprinde cu reactii care te sustin daca iti deschizi inima spre ei.

