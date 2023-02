Afla chiar acum ce surprize majore te asteapta in cariera, dragoste, sanatate ori legat de bani. Urmeaza o perioada intensa pentru toate cele 12 semne zodiacale, relatează Lyla.ro. Vrei sa stii ce capcane iti rezerva astrele, in functie de ziua in care te-ai nascut?

Horoscop saptamanal 20-26 februarie 2023. Zodia Fecioara are noroc pe plan financiar

Berbec

Planeta comunicarii soseste in semnul dumneavoastra astral si va este de mare ajutor in conversatiile pe care le purtati, la sedintele, conferintele sau simplele discutii pe care le purtati cu prietenii. Daca nici acum nu veti reusi sa fiti convingator, atunci cand?

Taur

Va faceti multe planuri, va framantati intens, undeva in forurile dumneavoastra interioare. Totul ramane insa ascuns in spatele unei figuri linistite, cu care zambiti imperturbabili intregii lumi, de parca nimic nu s-ar intampla.

Gemeni

Curiozitatea dumneavoastra devine suparatoare pentru majoritatea persoanelor din jur. Nu va multumiti sa puneti intrebari indiscrete, ci faceti chiar cercetari pe cont propriu, dorind sa aflati cat mai multe amanunte despre viata personala a prietenilor dumneavoastra.

Rac

Va schimbati total stilul de a munci, in speranta ca veti obtine rezultate mai bune decat pana acum. Acest efort perpetuu de autoperfectionare va da pana la urma rezultatele scontate, atat pe plan profesional cat si din punct de vedere financiar.

Leu

Este o saptamana propice studiului. Intelectul dumneavoastra functioneaza la capacitate maxima, astfel incat vor fi favorizati toti Leii care lucreazain cercetare sau care urmeaza o forma oarecare de invatamant.

Fecioara

Se anunta o saptamana buna pe plan financiar. nu toata lumea este la fel de stransa la punga ca dumneavoastra, iar acum veti putea sa profitati de aceasta darnicie si deinclinatia naturala spre cheltuiala. Astfel, veti avea ceea ce va doriti fara sa umblati la propriul portofel.

Balanta

Puteti avea deplina incredere in persoana iubita. Sfaturile pe care vi le ofera in aceasta saptamana sunt valoroase nu numai pentru ca vin din inima, dintr-o preocupare sincera pentru persoana dumneavoastra, ci si pentru ca denota o cunoastere perfecta a necesitatilor si a preferintelor dumneavoastra.

Scorpion

Sunteti obisnuit ca dumneavoastra sa jucati de obicei rolul de ghid, dar in aceasta saptamana rolurile se vor inversa. Veti avea ocazia sa petreceti o parte din timp alaturi de o persoana de la care puteti sa invatati multe lucruri utile, cu conditia sa renuntati la orgoliu.

Sagetator

O saptamana plina de romantism, in care sagetile lui Cupidon isi vor face din plin efectul. Teoretic, se poate spune ca veti fi o victima a zeului iubirii, dar rar se poate vedea o victima care sa ii fie atat de recunoscatoare calaului sau.

Capricorn

Faceti eforturi pentru a fi cat mai multumit de mediul in care traiti. Cateva schimbari aparent minore, precum inlocuirea unui tablou din camera de zi, schimbarea scaunului pe care va asezati atunci cand lucrati la calculator sau inlocuirea culorii lenjeriei de pat pot avea efecte neasteptat de puternice asupra starii dumneavoastra generale.

Varsator

Va plimbati toata saptamana, fara vreun scop precis si fara sa realizati mare lucru. Totusi, faptul ca vizitati mai multe locuri noi si ca stati de vorba pe indelete cu mai multe persoane va ajuta din punct de vedere moral. Simteati nevoie de largire a orizontului, iar in aceasta saptamana va satisfaceti aceasta dorinta.

Pesti

Este o saptamana extrem de incarcata, in care aveti de facut nu neaparat munca propriu-zisa, cat diferite intalniri de afaceri. Acestea va vor solicita nu numai timpul pe care il alocati de obicei indatoririlor de serviciu, ci va vor sili sa sacrificati si o parte din timpul dedicat familiei.