Horoscop săptămâna 16-22 Decembrie 2019. Mare grijă la înșelăciune

Berbec:

Din pacate unii dintre voi nu pareti foarte intrati in atmosfera de sarbatori, sau mai degraba exista alte preocupari mai importante acum, gen serviciu si ceea ce se-ntampla pe-acolo, sanatate – a voastra sau a unei persoane din preajma –, iar spre sfarsitul acestei saptamani ar putea veni, in unele cazuri, si modificarile presimtite sau vestile care pot limpezi intr-un fel situatia.

Este posibil ca indiferent despre ce e vorba sa va simtiti intr-un fel usurati, eliberati, relativ optimisti si capabili sa va adaptati din mers eventualelor noi cerinte. Posibile surprize de departe.

Taur:

Exista suficient de multa preocupare pentru cei de langa voi, parteneri de viata sau colaboratori, carora sunteti dornici sa le aratati in ce grad ii pretuiti, cat de mult inseamna pentru voi.

Asta un nativ Taur o face in general prin cadouri, si s-ar putea sa aveti tendinta sa exagerati un pic cand faceti alegeri, atat din punct de vedere al valorii acestora, cat mai degraba in dorinta de a cumpara ceva destul de personal, dar care se poate dovedi a nu fi pe gustul persoanei respective sau nepotrivit.

Posibile intamplari neasteptate legate de casa sau familie, eventual de bugetul familial sau de beneficiile asteptate de la serviciu.

Gemeni:

Probabil ca pe multi ii preocupa suficient apropierea sarbatorilor si compania in care le vor petrece, iau legatura cu oamenii la care tin si incearca sa-si faca planuri. In acelasi timp pareti destul de „trebosi” si pe-acasa, sau la serviciu in cazul celor care au niste lucrari neterminate sau niste termene fixe.

Poate n-ar fi cazul sa cumparati bilete foarte din timp pentru un eventual drum, sau sa faceti niste angajamente ferme, pentru ca in cazul unora sunt posibile invitatii surpriza de departe, sau evenimente neasteptate care i-ar obliga sa-si schimbe planurile.

Rac:

Nu se poate spune ca aveti mai putin de munca, dar parca o faceti cu un alt chef, sau sperati in schimbarea in bine a situatiei jobului. Pot interveni insa si alte obligatii pe langa cele curente, sau e mai degraba dorinta voastra de a face ceva pentru un coleg, un frate sau prieten, sau cineva care poate e mai departe de voi.

Copiii sunt tot ce aveti mai scump si vreti ca anul asta sa le satisfaceti mai multe dorinte decat pana acum. Aveti insa grija sa nu exagerati cu cheltuielile, pentru ca a doua parte a saptamanii ar putea aduce unora si evenimente neasteptate care nu se vor putea rezolva fara bani.

Leu:

Va preocupa suficient de mult familia, casa, pregatirea ei pentru sarbatori, si pareti a munci destul ca sa fie totul bine. Pentru unii relatia cu un membru mai in varsta al familiei, pentru care au facut niste eforturi destul de mari in ultima perioada, poate suferi oarecare modificari.

Exista pentru unii si destul stres, mai ales daca au sentimentul ca nu reusesc sa faca tot ce si-au propus, sau daca intervine mereu altceva care le rastoarna programul zilnic.

Incercati sa nu dezechilibrati bugetul familiei rasfatand peste masura copiii cu cadouri peste puterile voastre. Dragostea se poate arata si altfel. Sfarsitul de saptamana va poate aduce surprize.

Fecioara:

Se pare ca majoritatea dintre voi sunt preocupati de curatenia casei, ca doar aveti asta in sange. Poate sunt si nativi care vor sa arunce niste vechituri si sa aduca lucruri noi in casa cu ocazia asta. Incercati sa nu fiti prea perfectionisti sau prea pretentiosi cu cei cu care convietuiti.

Aveti grija la targuieli, pentru ca ce ati presupus initial ca e un chilipir, s-ar putea dovedi invers. Altii poate au insa preocupari pentru anumiti membri mai in varsta ai familiei. Sunt posibile si evenimente surpriza, mai ales spre sfarsitul saptamanii, iar acestea ar putea fi simtite mai degraba ca o usurare sau limpezire a situatiei existente.

Balanta:

Cumparaturile par a fi principala voastra preocupare, ce aveti nevoie pentru a pune pe mesele de sarbatori, in asa fel incat sa va bucurati pe voi, dar mai ales pe cei pe care-i invitati sa va fie alaturi, si ar putea sa nu fie putini.

Altii poate-si vor dori sa plece, sa nu stea acasa, si se vor preocupa de cadourile pe care sa le faca celor cu care se vad. Pentru unii insa planurile ar putea fi un pic bulversate, mai ales spre sfarsitul saptamanii, de anumite lucruri pe care le-au omis, de anumite vesti sau de evenimente familiale neasteptate, care sa le indrepte consumul de energie in alte scopuri.

Scorpion:

Va doriti foarte mult sa bucurati pe cei dragi si mai ales pe copii cum puteti voi mai bine. Mai ales daca nu-i mult de cand ati primit o marire de salariu, unii dintre voi ar putea avea o stare vecina cu euforia, cum n-au mai avut demult, la gandul ca pot acum sa satisfaca niste dorinte ale lor.

Daca nu faceti parte insa din aceasta categorie – si-s mai multi aici – dorinta tot exista, dar trebuie sa nu pierdeti din vedere si facturile curente sau alte chestiuni strict necesare, pentru ca exista riscul de a exagera cu cumparaturile. Noutatile surpriza legate de cariera sau de locul de munca nu sunt excluse spre sfarsitul saptamanii.

Sagetator:

Mai ales mai spre sfarsitul saptamanii sunt posibile noutati legate de cariera sau de pozitia voastra la locul de munca, de statutul de care va bucurati, care pot risipi ceata sau nesiguranta pe care-o simtiti acum in jurul vostru.

Pentru altii idei noi in privinta unor colaborari legate de munca, sau chestiuni noi privind partenerul de viata, care ar putea sa va implice mai mult in bugetul familiei, sau sa va aduca voua mai multe responsabilitati in casa sau familie. Prudenta la cheltuirea banilor va trebuie si voua, pentru ca – de exemplu – nu se stie ce aparat se poate strica pe nepusa-masa si va trebui inlocuit rapid.

Capricorn:

Voua s-ar parea ca nu va arde sa plecati de-acasa, ci mai degraba ati vrea sa profitati de sarbatori in mod traditional, dar si odihnindu-va, relaxandu-va, eventual langa cei foarte apropiati. Asta nu-nseamna ca nu incercati sa tineti legatura cu cei de departe, dar mai ales prin suficientele mijloace de comunicare la distanta existente.

Daca insa saptamana asta e data peste cap de noutati surpriza, sau de finalul unor situatii care v-au tinut „in sah” si care va obliga sa plecati, e bine sa fiti prudenti si foarte atenti daca voi conduceti. Unii dintre cei tineri s-ar putea sa-si doreasca sa faca un pas decisiv intr-o relatie de dragoste. Nesiguranta raspunsului ar putea sa-i tensioneze un pic.

Varsator:

Si pentru unii varsatori dragostea pare a fi „in aer”. Unii dintre ei ar putea fi dispusi sa mearga mai departe, mai ales daca relatia nu-i de ieri, dar parca nu sunt deocamdata foarte siguri nici pe ei, si poate nici pe persoana iubita. Pentru altii cariera, munca si rezultatele ei sunt preocuparile de baza.

Munca pare a fi fost destula in ultima perioada si sperantele sunt suficient de mari. Rezultatele se vor vedea in special la cei care sunt creativi sau s-au dovedit asa, si-ar putea chiar sa le depaseasca asteptarile. Pentru ceilalti, care n-o duc stralucit si au doar sperante, n-ar trebui sa „se-ntinda mai mult decat plapuma”, iar pe-aia s-o masoare bine inainte.

Pesti:

Exista premize, pentru nativii muncitori, creativi si inventivi, sa intrezarareasca si rezultatele eforturilor lor, sau sa aiba chiar surprize de proportii spre sfarsitul saptamanii. Cei care se bazeaza mai mult pe altii sau pe ajutorul providentei n-ar trebui sa aiba asteptari prea mari.

Pentru unii dintre cei cu Soarele sau ascendent in Pesti sunt posibile schimbari de statut social ca urmare a unor evenimente familiale, asteptate de cateva luni sau nu, sau chiar prin punerea la cale a unei casatorii, prin oficializarea in vreun fel a unei relatii, eventual prin incheierea unui contract de afaceri sau de munca.

