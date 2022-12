Horoscop dragoste Berbec

Sentimentele tale sunt amestecate in aceasta saptamana. Esti confuz si nu stii incotro sa o iei. Pe de o parte ai vrea sa-ti clarifici situatia cu partenerul de cuplu. Dar, pe de alta parte, n-ai vrea sa intri in conflict si sa strici atmosfera relaxanta. Incearca sa spui ce ai de zis, dar fara sa faci acuzatii si fara sa ridici tonul. Daca esti singur, iesi mai mult in oras. Sunt sanse mari sa incepi o noua idila. Planetele favorizeaza inceputurile. Nu este exclus sa reanimi focul unei iubiri mai vechi.

Horoscopul dragostei Taur

Relatia de cuplu functioneaza armonios. Ai reusit sa corectezi ce era gresit, iar acum esti mai apropiat de partenerul de cuplu. Va construiti un viitor frumos impreuna si chiar planuiti un urmator pas. Weekend-ul se anunta senzual. Daca esti singur, o persoana pe care o cunosti, din trecutul tau sau de la locul de munca, iti face avansuri. Nu spune nu de la inceput, insa incearca sa pastrezi discretia, pentru a nu face prea multe valuri.

Horoscop dragoste Gemeni

E nevoie sa fii putin mai devotat relatiei de cuplu. Partenerul are toate motivele sa se planga de indiferenta pe care ai abordat-o in ultima vreme. Trebuie sa-ti schimbi comportamentul inainte de a deteriora relatia. Fii mai iubitor si mai dragastos. Daca esti singur, ai grija de look-ul tau si incearca sa-ti maresti cercul social. Nu se stie niciodata de unde poate aparea jumatatea.

