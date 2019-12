Horoscop 26 decembrie 2019. Cum ne afectează eclipsa de Soare din Capricon?

Horoscop 26 decembrie 2019, Eclipsa de Soare. A treia si ultima Eclipsa de Soare a anului 2019 are loc pe 26 decembrie si este singura eclipsa inelara din acest an , numita adesea si eclipsa “inelului de foc”.

De fapt, O Eclipsa de Soare (inceputuri sortite) are loc in momentul de Luna Noua atunci cand Soarele si Luna ocupa acelasi grad zodiacal in apropierea unui Nod Lunar. Iar Eclipsa inelara de Soare din 26 decembrie 2019 are loc in momentul de Luna Noua in Capricorn cand Soarele si Luna ocupa acelasi grad 4:07 Capricorn in apropierea Nodului Sud lunar pe gradul 8:23 Capricorn, conform https://www.astrocafe.ro/articole/eclipsa-inelara-de-soare-in-capricorn-26-decembrie-2019-sansa-de-a-ne-redefini-complet

In timpul unei eclipse solare inelare, dimensiunea aparenta a Lunii pe cer nu este suficient de mare pentru a acoperi complet Soarele asa cum se intampla in timpul unei eclipse totale. Prin urmare, un inel subtire al Soarelui inconjoara Luna.

Horoscop 26 decembrie 2019, Eclipsa de Soare. Aceasta eclipsa dureaza 2 minute si 59 secunde si este vizibila in unele zone din Arabia Saudita, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Oman, India, Sri Lanka, Malaezia, Indonezia, Singapore, Insulele Mariane de Nord si Guam.

Toate eclipsele vorbesc despre schimbari, dar schimbari in acord cu destinul fiecaruia. In timpul Eclipsei de Soare, Luna este intre Pamant si Soare, oprind temporar lumina. Acum, divinitatea stinge temporar lumina pentru pamanteni dar aprinde lumina in sufletele noastre aratandu-ne adesea intr-un mod destul de dur ce trebuie sa lasam, schimbam, initiem, in viata noastra. Aceasta “pana in curentul cosmic” devine un instrument prin care universul ne trezeste, ne agita, ne smulge din tot ceea ce ne tine pe loc. O Eclipsa de Soare asociata cu Nodul Sud lunar (pedeapsa in viata sau daruri, bonusuri din trecut, repetitii, obisnuinta) poate aduce un fel de criza in domeniul de viata energizat in scopul de a elimina lucrurile, oamenii care nu ne mai sunt de folos pentru viitor, restabilind astfel un echilibru sanatos necesar evolutiei.

Horoscop 26 decembrie 2019, Eclipsa de Soare. Nodul Sud Lunar care sustine aceasta eclipsa accentueaza locurile in care trebuie sa facem anumite compromisuri daca dorim ascensiunea catre spiritualitate, indica intalnirile karmice care trebuiesc rezolvate pentru a ajunge la un mod de viata lipsit de razbunari personale, de furii reprimate, de resentimente care blocheaza capacitatea de a privi alte orizonturi si de a trai in seninatate.

Nodul Sud este locul in care indiferent de ce facem, are un ton ciudat al unei repetitii iar Eclipsa asociata cu Nodul Sud are o influenta saturniana si ne cere sa renuntam la energia veche, sa impartasim ceea ce avem cu ceilalti, sa dam ceea ce datoram societatii, familiei noastre, relatiilor noastre, sa luptam impotriva limitarilor si regulilor vechi. Nodul Sud implica modul in care ne exprimam, cum dam si cum luam, ce gasim placut si sigur, obisnuinta (popular se spune ca obisnuinta este mai rea decat dragostea). Suntem confortabili pe Nodul Sud, suntem duri, profesionisti, controlam bine lucrurile.

Iar Nodul Sud in Capricorn (ceea ce preferam sa facem) vorbeste despre cariera, duritate si raceala in construirea unei cariere, lipsa emotiilor, dezumanizare, puterea fara emotii, imperii, administratie, tendinta accentuata de a controla tot( chiar place asta), rigiditate, o teama imensa ca trebuie sa depindem de altii, o teama de a fi vulnerabili, de a ne arata emotiile.

Horoscop 26 decembrie 2019, Eclipsa de Soare. Berbec

Pentru Berbeci, deși energia eclipsei nu este ideală pentru a influenta modul în care gandesti, va fi un moment bun să te gândești la planurile tale fără prea mult atașament și să rămâi receptiv pentru ceva nou, deoarece probabil vei fi foarte inspirat!



Foloseste energia lentă și constantă a Capricornului pragmatic în timp ce planifici proiectele urmatoare.

Horoscop 26 decembrie 2019, Eclipsa de Soare. Taur

În general, Eclipsele nu sunt momentul potrivit pentru a porni în proiecte noi. Dar nativii Taur au in minte planuri solide și detaliate de ceva vreme.

Luna Noua in Capricorn vă invită să începeți să luați măsuri pentru ca aceste obiective să devină realitate. Ați avut mult timp pentru a planifica, așa că este timpul să acționați.

Horoscop 26 decembrie 2019, Eclipsa de Soare. Gemeni

Pentru Gemeni, intimitatea și romantismul vor fi primordiale în timpul Lunii Noi și a Eclipsei Solare.

Ce s-a întâmplat în zona sentimentala în ultimele șase luni și chiar în acest an? Utilizați ceea ce ați învățat si si incercati sa nu repetait greselile trecutului. Luna Noua va ajuta sa planificați astfel încât să puteți defini limitele de care aveți nevoie in relatie.

Horoscop 26 decembrie 2019, Eclipsa de Soare. Rac

Racul, luna nouă și eclipsa îți vor evidenția parteneriatele și te vor face să te gândești puțin mai critic la ceea ce cauți într-un iubit, partener de afaceri sau prietenie.

Raționalitatea Capricornului va fi utilă pe măsură ce obțineți claritate în acest domeniu, ca semn emoțional al apei, ar trebui să vă ascultați și intuiția și să vă lăsați emoțiile să vă ghideze.

Horoscop 26 decembrie 2019, Eclipsa de Soare. Leu

Leu, această Eclipsă solară va fi o mare sursă de inspirație și motivație pentru tine în ceea ce privește obiectivele stabilite la începutul anului 2019.

Prin urmare, vei încheia anul cu stil, vei ști exact în ce direcție vrei să mergi pentru următoarele luni. Vei revitaliza proiecte mai vechi si le continui pe cele incepute.

Horoscop 26 decembrie 2019, Eclipsa de Soare. Fecioară

Fecioara, Luna nouă și Eclipsa solară vor aduce pentru tine schimbari în ceea ce privește romantismul si viata sentimentala. Dacă ai simțit ca ai stagnat în viața ta de dragoste, fii pregătit ca situatia sufleteasca să se schimbe dramatic.

Din fericire, odată cu Soarele și Luna în Capricorn, primesti energie si stabilitate de la acest semn de Pământ. Dragostea o alegi in mod rational.

Horoscop 26 decembrie 2019, Eclipsa de Soare. Balanta

Cu energia pragmatică a Capricornului vei fi invitat să iti analizezi viitorul, stabilitatea și viața de familie în timpul acestei Luni noi și Eclipse solare.

Cu siguranță esti in dispoziția de a face casa si caminul un spațiu stabil și foarte funcțional. Te simti minunat cu familia si esti in siguranta.

Horoscop 26 decembrie 2019, Eclipsa de Soare. Scorpion

Scorpion, ține-ți ochii larg deschisi, fii atent si receptiv în timpul Lunii noi și a Eclipsei solare, deoarece inspirația și surprizele de tot felul vor fi acum in prim plan.

Ține cont de tot ceea ce vezi si auzi, inspiră-te pentru a găsi idei. S-ar putea să ai ocazia în special sa pui in practica obiectivele și ambițiile personale, dar nu neglija sprijinul celor din jur.

Horoscop 26 decembrie 2019, Eclipsa de Soare. Săgetător

Odată cu Luna nouă și Eclipsa solară care îți luminează a doua casă a horoscopului care guverneaza banii și finanțele, poți începe să pregătești scena pentru proiectele tale profesionale în următoarele luni.

Deși este posibil să nu te implici in proiecte riscante, tipice pentru Săgetător (acesta este sezonul Capricornului, lucrurile merg încet și regulat), acum este un moment excelent pentru a începe proiecte noi.

Horoscop 26 decembrie 2019, Eclipsa de Soare. Capricorn

Pentru Capricorni, începuturile și sfârșiturile importante vor lua cu siguranță formă acum, deoarece Luna Nouă și Eclipsa Solară îți vor da energie pozitiva cu care sa incepi acest nou an.

Vizualizați-vă obiective si proiectati planuri în viitor. Acum este momentul să construiți pentru a fi gata să începeți evoluția în 2020, aveti sanse de succes in ceea ce intreprindeti.

Horoscop 26 decembrie 2019, Eclipsa de Soare. Vărsător

Nativii Varsator trebuie sa fie atenti acum la visele și intuiția lor, pentru că doar voi vă puteti ghida în direcția corectă sub această Lună Nouă și această Eclipsă Solară.

Cu siguranță veți fi gata să închideți câteva capitole importante din viața voastră, indiferent dacă este vorba de a pune capăt relațiilor toxice sau pur și simplu de a vă dedica adevăratei dumneavoastră vocații. Nu ezitati sa taiati legaturile cu trecutul vostru.

Horoscop 26 decembrie 2019, Eclipsa de Soare. Pesti

Uită-te la oamenii din jurul tău chiar acum: parteneri, prieteni, colegi de muncă … Îți susțin acesti oameni obiectivele și scopurile tale ?

Acum este momentul să definesti tipul de energie pe care il ai în viața ta și modul în care doresti sa procedezi. Asigura-te că esti înconjurat de pozitivitatea și inspirația de care ai nevoie pentru a ajunge acolo unde vrei sa ajungi, in urmatoarea jumatate de an.

Sursa: ce-spun-astrele.ro