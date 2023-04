Berbec

Esti un om rabdator, insa uneori simti ca nu mai poti sa taci si incepi sa spui tot ceea ce te deranjeaza. Surprinzator, dupa ce spui tot ceea ce aveai de spus, atmosfera de la job va fi mult mai buna.

Taur

Dimineata este una chiar foarte linistita. Lucrurile se schimba, insa, pe la amiaza, in urma unui telefon primit din partea unui prieten bun. Mesajul primit nu este tocmai ceea ce vroiai sa auzi...

Gemeni

Invata sa iti asumi responsabilitatea pentru tot ceea ce faci. Iti place sa risti, dar apoi arunci vina asupra altcuiva. Ceea ce se intampla astazi te va determina sa iti schimbi atitudinea, scrie Ziua de Cluj.

Rac

De obicei esti destul de retinut cu persoanele pe care abia le-ai cunoscut, insa ceva iti spune sa actionezi in mod diferit. Te bazezi pe instinct si bine faci. O sa ai de invatat multe astazi de la acesti oameni.

Leu

Astazi o sa fie cam multa agitatie in jur si nu o sa prea intelegi ce se intampla. Lucrurile se clarifica pe la pranz si totul o sa revina la normal. Nu poti sa fii mereu la curent cu toate, dar, de data asta, te miri ca nu ai aflat.

Fecioara

Astazi iese la iveala "seful" din tine. Vrei sa detii controlul si pui piciorul in prag. Nu te lasi in fata celor care vor sa faca mereu doar ce vor. In cele din urma, totul va iesi asa cum iti doresti.

Balanta

Te trezesti plin de energie si cu un imbold de a lua totul de la inceput. Chiar daca nu chiar totul, dar cel putin ai intentia de a face niste schimbari. Sunt sanse sa demarezi un proiect care te poate propulsa in cariera.

Scorpion

Esti pus in situatia de a conduce o sedinta fara sa ai timp sa te pregatesti. Nu te mai balbai atunci cand nu mai stii ce sa spui. Pastreaza-ti calmul si incearca sa pari stapan pe tine cat timp esti acolo.

Sagetator

Vei avea o zi placuta la locul de munca, mai ales dupa ce vei primi o veste neasteptata. Te vei simti din ce in ce mai bine, asta mai ales dupa ce saptamana trecuta ai fost cu moralul la pamant.

Capricorn

Ai o problema si solutia gasita nu este tocmai cea mai potrivita si asta te indispune. Nu ai incotro, va trebui sa apelezi la sfatul unui expert in domeniu daca vrei sa iesi repede din acest impas.

Varsator

Nu ceda rugamintilor daca cineva iti cere bani cu imprumut, mai ales daca este cineva care are obiceiul sa tot amane cand vine vorba sa ti restituie. Pot aparea cheltuieli neprevazute si risti sa te trezesti cu portofelul gol.

Pesti

Ai grija cu cine si ce discuti astazi pentru ca unii au tendinta de a rastalmaci tot ce spui. Daca crezi ca nu te poti abtine, gaseste-ti ceva de facut, care sa te tina cat mai ocupat.