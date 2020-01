FOTO Virgina la 30 de ani desi arata uluitor si e o sportiva foarte cunoscuta: 'Ma pastrez pentru viitorul sot...'

Lori Susan Jones este o sportiva cunoscuta in Statele Unite care a marturisit ca e virgina in cadrul unui show televizat. Ea a facut marturisirea pe cand avea 30 de ani. Acum este in varsta de 37 de ani si tot nu s-a maritat, insa nu a mai vorbit in public daca si-a pastrat virginitatea pana acum.

Cu toate astea, ea spune ca sinceritatea ei a fost o mare greseala pentru ca a facut ca barbatii sa o evite. Mai mult, sportiva marturiseste ca a fost cel mai dificil lucru pe care l-a facut in viata ei, mai greu decat sa termine o facultate si mai greu decat sa participe la o olimpiada.

"Imi plac o multime de oameni, dar pur si simplu nu merge. nu stiu de ce Dumnezeu nu m-a binecuvantat cu un sot", spunea aceasta la inceputul anului trecut. Acum, la aproape un an de la acele declaratii, aceasta regreta declartiile facute si spune ca sinceritatea de care a dat dovada a impiedicat-o sa isi gaseasca iubirea.

"Aceea a fost o greseala. A distrus toate intalnirile avute dupa aceea, ca si cum nici macar nu as fi avut o sansa. Inainte macar aveam o sansa, acum deloc. Pentru alte virgine, le dau un sfat. Este mai greu decat sa te antrenezi pentru Jocurile Olimpice, decat sa termini o facultate, a fost sa raman virgina inainte de casatorie", a spus aceasta pentru Daily Mail.