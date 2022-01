Dragoș Buzărin, fost ziarist la Cuvântul Libertății, s-a stins din viață marți seară, la vârsta de 52 de ani.

Jurnalistul a pierdut lupta cu o boală necruțătare. Acesta avea o tumoare cerebrală fără leac.

Vestea decesului a fost făcută publică de către jurnalistul Ion Jianu pe o rețea de socializare.

Dragoș Buzărin este fratele remarcabilului publicist Alin Buzărin.

Alin Buzărin a debutat in presa in 1991 in saptaminalul Fotbal plus, iar din 1992 a fost reporter la Sportul Romanesc. De-a lungul timpului, s-a remarcat printr-o prolifica activitate in mass-media: reporter special si editorialist la ProSport si, din 2003, la Gazeta Sporturilor, (co)realizator al talk-show-urilor Sport Weekend (Radio Contact) si Derby (Radio Total Sport FM), invitat permanent la Procesul Etapei (ProTV), Recursul Etapei (Antena 1) si Sport Show (OTV), comentator de fotbal la ProTV si TVR. In vara anului 2006 a realizat emisiunea zilnica Povestea Mondialelor (Antena 3), iar in primavara lui 2007 a fost documentarist al emisiunii Replay, difuzata zilnic pe TVR 2.

Este coautor al volumului Larousse. Enciclopedia fotbalului (2002). In aprilie 2007 a fost distins cu premiul sectiunii Editorial presa scrisa, in cadrul Galei Premiilor Clubului Roman de Presa.