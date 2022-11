Dovleceii, varza, ardeii grasi, ceapa rosie, conopida, sfecla sau alte legume pot fi ingredientele de baza pentru cele mai delicioase retete de toamna, scrie andreearaicu.ro.

Si beneficii pentru sanatate, si gust! Preparatele culinare de toamna sunt mereu o incantare, iar aromele acestora dau savoare oricarei retete.

Cum gatesti legumele in sezonul rece

Cand ma gandesc la retete cu legume de sezon, supa crema de dovleac si ciupercile gratinate se numara printre preferatele mele. Cu toate acestea, exista multe alte moduri de a gati legumele, toate la fel de sanatoase si de gustoase!

Legumele, in special cele de toamna, au proprietati antiinflamatoare. Ele contin vitamine si minerale esentiale pentru sanatatea organismului si pentru cresterea imunitatii. Insa unele legume isi pierd din proprietati in momentul in care sunt preparate termic, motiv pentru care modul in care le gatim este foarte important.

Iti dezvaluim, asadar, cateva trucuri esentiale.

Foloseste condimente sanatoase in retetele de sezon

Condimentele nu numai ca ofera mai multa savoare retetelor, ci au si foarte multe beneficii asupra sanatatii. Turmericul este cunoscut pentru proprietatile sale antiinflamatorii, la fel si scortisoara sau rozmarinul. Adauga condimente in supele crema preferate sau in orice fel de preparate, mai ales daca nu-ti plac legumele si vrei sa le dai mai mult gust. Poti chiar sa prepari legume la tigaie (sotate), la care sa adaugi putina ceapa caramelizata. Experimenteaza cu condimentele, astfel incat sa gasesti combinatiile care iti plac cel mai mult.

Cel mai usor mod de a consuma mai multe legume antiinflamatoare: supa crema

Preparatele din legume de sezon sunt cele mai sanatoase. Daca iti doresti sa te bucuri de beneficiile legumelor de toamna, opteaza pentru supe preparate rapid. Poti sa prepari supa de mazare, supa de fasole sau supa de dovleac. Iti doresti sa ai o alimentatie mult mai bogata in minerale si nutrienti? Prepara supe consistente, combinand mai multe legume. Daca vrei sa incerci o reteta sanatoasa, insa care iti satisface totodata pofta de ceva bun, iti recomand supa crema de conopida cu branza cu mucegai! Este o supa incredibil de aromata, care transforma orice pranz intr-o masa foarte nutritiva.

Nu te feri de legumele congelate

Legumele congelate rapid nu-si pierd vitaminele, asa ca nu te sfii sa-ti faci provizii din care sa prepari supe si tocanite delicioase. Din pacate iarna nu avem acces la foarte multe legume nutritive, insa ai la dispozitie aceasta optiune care te va salva. Daca le gatesti la foc mic, acestea vor fi si mai nutritive.

Combina legumele cu grasimi bune

Grasimile sanatoase sunt cele provenite din ingrediente naturale, care au proprietati antiinflamatorii. Uleiul de masline sau uleiul de avocado reprezinta o alternativa foarte buna si sanatoasa in bucatarie. Acestea se pastreaza foarte bine la temperatura camerei, motiv pentru care nu trebuie sa iti faci griji in privinta calitatii lor in timp. Adauga aceste uleiuri in retetele preferate si te vei bucura de beneficii duble. Nu uita ca si semintele sau fructele oleaginoase au numeroase beneficii asupra sanatatii. Asadar, adauga nuci, alune sau fistic in salatele cu legume de sezon! Poti chiar sa adaugi aceste ingrediente si in supe sau in alte preparate.