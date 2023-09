Dezinfectare haine second hand. Dacă obișnuiești să cumperi haine din magazinele vintage sau pur și simplu ai primit îmbrăcăminte de la prieteni, atunci ar trebui să știi și cum să faci dezinfectarea acestora.

Dezinfectare haine second hand. În cazul în care credeai că poți să faci o dezinfectare temeinică pentru niște haine second hand pe care tocmai le-ai cumpărat, află că mașina de spălat nu poate elimina toate bacteriile sau posibilele boli ale pielii.

De asemenea, trebuie să precizăm faptul că hainele second hand reprezintă un pericol în transmiterea hepatitei A. Mai mult, dacă o să cumperi o lenjerie intimă sau un costum de baie, află că prin intermediul acestora se pot transmite o mulțime de boli, stafilococi, streptococi sau negi.

Dezinfectare haine second hand. Este recomandat că prima dată când cumperi hainele second hand să le speli, însă trebuie să știi că acestea nu trebuie spălate împreună cu hainele pe care le porți zi de zi. Bacteriile se pot răspândi de la o haina la altă, chiar și la temeperaturile înalte din mașînă de spălat.

Așadar, înainte de a dezinfecta hainele ar fi bine să le speli folosind un ciclu de spălare scurt, la temperaturi mici pentru a nu deteriora țesăturile, asta dacă e cazul.

Dezinfectare haine second hand. După aceea, hainele trebuie băgate într-un lighean cu apă fierbinte, nu neapărat clocotită pentru că este posibil să le strici. Apoi, adaugă o cupa de detergent pudra, dar și o cupa de dezinfectant pudra (Sanytol). Lasă hainele să stea în apă timp de câteva ore, pentru a te asigura că vei îndepărat toate bacteriile.

Dezinfectare haine second hand. Următorul pas de dezinfectare a acestor haine second hand va fi să le speli din nou la mașînă de spălat. Dacă mașînă ta de spălat are și un ciclu de dezinfectare a hainelor, atunci este indicat să îl folosești. În caz contrar, spală hainele la ciclu normal.

Ar fi indicat că la a două spălare să folosești un detergent mai slab, pentru a nu strică țesăturile. Nu de altă, dar le-ai spălat deja o dată și pe urmă le-ai ținut în apă fierbinte.

Dezinfectare haine second hand. După ce le-ai spălat a două oară, ar fi bine să știi că încă nu ai terminat cu această dezinfectare . Uscătorul sau fierul de călcat reprezintă următorul pas care va îndepărta posibilele bacterii rămase.

Așadar, este absolut necesar să calci hainele sau să le usuci dacă ai un uscător lângă mașina de spălat. Poți folosi și un aparat de călcat vertical cu abur, este la fel de eficient.