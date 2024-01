„Ne-am îndrăgostit iremediabil de această clădire, pe care o știam încă din copilărie, când veneam cu părinții la munte. Într-una dintre vizitele noastre prin Sinaia am văzut anunțul de vânzare, iar la o săptămână după asta era al nostru. Totul s-a întâmplat foarte repede”, spune Dan, de meserie arhitect, pentru lovedeco.ro.

Renovarea a durat opt luni de zile și a fost gata abia la finalul lui 2023 deoarece, la momentul cumpărării, familia nu știa multe despre clădire, iar abia apoi a început să-i descopere povestea.

Transformatorul T5, devenit azi tiny-ul T5, este poziționat la intersecția a două străzi din Sinaia, are formă de turn, cu o amprentă în plan de doar 11 metri pătrați și o înălțime la cornișă de șapte metri.

„Renovarea am făcut-o la interior și nu am avut intervenții care să necesite autorizații. Însă toate elementele pe care le-am folosit au fost gândite cu dublă funcțiune, estetic, dar și tehnic, plus cât de eficient este materialul folosit pentru termo/phono/hidro izolație”, mai spune Dan.

În ceea ce privește împărțirea funcțională, lucrurile stau așa – 5.58 metri pătrați înseamnă parterul, zona de acces, camera de zi/ spațiu de dormit secundar + dulapuri încastrate în toate nișele posibile și scară suspendată.

Sursa foto: LAMA arhitectura

La etaj sunt 4.62 metri pătrați pentru dormitor, dar și spațiu de lucru rezultat prin închiderea saltelei rabatabile cu rol și de canapea + baie, iar la demisor sunt 3.96 metri pătrați pentru bucătărie, 1.35 metri pătrați pentru nișă depozitare și 1 metru pătrat pentru podul de depozitare.