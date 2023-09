Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Una dintre ciudățeniile Berbecului este că poate fi dezordonat. Este vorba despre o mizerie organizată, deoarece el poate găsi orice în acel haos. Totuși, tot neglijent înseamnă că este!

De asemenea, dacă nu are un buton de stop pentru toată energia pe care o are, se va agita extrem de mult. S-ar putea să rupă șervețele, să bată din picior sau să se miște nevrotiv în scaun.

Taur (21 aprilie - 21 mai)

Taurul este ciudat pentru că el trebuie să atingă totul. E foarte tactil, dar uneori nu este de bun simț și totuși o face. Taurul are, de asemenea, tendința de a avea obsesii alimentare ciudate. Nu doar că îi plac mai mult anumite alimente decât altele, dar dacă are poftă de ceva, trebuie să îl obține atunci.



În plus, e întotdeauna pregătit. Dacă merge într-o excursie, are mâncare și un traseu bine stabilit, nu ratează niciun obiectiv principal. Dacă este o petrecere, el e cel acre aduce desertul sau vinul, în caz că lipsește.

Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Creierul Gemenilor funcționează cu o viteză fulgerătoare, astfel încât chiar și ei întâmpină probleme să țină pasul. S-a spus că au două laturi foarte distincte ale personalității și acest lucru poate fi adevărat, dar ceea ce ar putea fi adevărat este că există momente în care trebuie să proceseze tot ce gândesc și asta îi face să se desprindă radical de sinele lor obișnuit.



Gemenii sunt cei din liceu care au făcut parte din toate grupurile, datorită capacității lor de a prezenta diferite laturi ale personalității lor.

Rac (22 iunie - 21 iulie)

Racul e ciudat deoarece simte intens totul. E un romantic incurabil și atunci când lucrurile nu merg ca în povești, o va lua personal.



Muzica este o parte importantă a personalității Racului. Dacă iubește un artist atunci când e tânăr, probabil că îl va iubi pentru totdeauna. Racul este foarte loial, chiar și oamenilor pe care nu îi cunoaște, dar dacă simte că un cântăreț i-a atins sufletul, va fi nevoie de ceva grav pentru a-l abandona.

Leu (22 iulie - 22 august)

Cel mai ciudat lucru la un Leu este nevoia lui de atenție și modalitățile prin care o va obține cu orice preț.



Leul s-ar putea să fie cel care se ridică în picioare într-o mulțime, îmbrăcat cumva cât să iasă în evidență. Dacă e la un spectacol, nu te mira dacă sare pe scenă și cântă și dansează împreună cu formația. Ceea ce este uimitor și jenant pentru unii oameni este distractiv pentru el.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Fecioara este ciudată prin faptul că se concentrează pe micile detalii la orice. Nu e zodia care să lase lucrurile să funcționeze singure.



Fecioara tinde, de asemenea, să nu renunțe. Dacă nu îi reușește ceva, va insista până când va stăpâni acel lucru. Acest lucru se aplică și pe plan sentimental, deoarece nu va renunța până când partenerul ei nu este mulțumit.

Balanţă (23 septembrie - 22 octombrie)

Balanța e ciudată prin abilitățile ei comice. E extrem de amuzantă și are un simț al umorul deosebit. E capabilă să se distreze singură fără să pari un clovn trist. E inteligentă și poate fi vulnerabilă, ceea ce face ca umorul ei să fie unic.

Săgetător (22 noiembrie - 21 decembrie)

Săgetătorul trăiește cu teama de a nu rata lucruri. Dragostea lui de călătorie pare să facă parte din ADN-ul lui. El are nevoie de multe călătorii pe parcursul unui an. Nu vrea o imagine de ansamblu asupra unei țări sau a unui oraș, vrea să experimenteze totul.



Se duce în locuri în care nu a mai fost niciodată sau în cele de care s-a bucurat prea puțin. Se asigură că a terminat complet cu un loc înainte de a trece mai departe.

Capricorn (22 decembrie - 19 ianuarie)

Capricornul e ciudat prin felul în care nu pare să îmbătrânească niciodată. Arată tânăr și e întotdeauna capabil să facă lucruri pe care persoanele în vârstă nu le pot face. Care este secretul lui pentru a rămâne veșnic tânăr?



Singurul indiciu despre vârsta unui Capricorn este uneori stângăcia lui, dar asta e mai mult plăcut decât jenant.

Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Vărsătorul e ciudat atunci când vine vorba de nevoile corpului lui și tinde să fie opusul tuturor celor din jur. Îi place să fie răcoare în cameră atunci când doarme, așa că dacă partenerul tău e un Vărsător, fii pregătită să te îmbraci destul de gros pe timpul iernii. Probabil că va dori în continuare să țină fereastra deschisă, chiar și atunci când îngheață.



Dacă e vară și este cald afară, e posibil să aibă nevoie de un pulover dacă merge la un film sau la restaurant. Cum spuneam, el e întotdeauna pe dos.

Pești (19 februarie - 20 martie)

Poți spune despre Pești că sunt ciudați sau poți spune doar că au o personalitate artistică. Peștii văd lucrurile diferit de ceilalți oameni. Ceea ce vezi tu ca fiind un gunoi pe plajă, ei îl văd ca material pentru o operă de artă.



O altă ciudățenie a Peștilor este ceea ce pare a fi un talent în citirea minților. E înfricoșător cum din senin îți va spune ceva despre tine ce nu i-ai dezvăluit niciodată. Peștii sunt super intuitivi și pot cunoaște o persoană doar din modul în care se prezintă sau din lucrurile pe care NU le spune.



Balanța poate oricând să-i facă pe ceilalți să se simtă bine într-o situație tensionată.

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Scorpionul poate părea dur, dar e foarte sensibil pe interior. Nu ar putea rezista să privească un videoclip cu un copil care plânge și e genul care ar opri mașina pe autostradă pentru a salva un câine.



Scorpionul este, de asemenea, ciudat prin felul în care alege să rezolve un mister. Dacă un Scorpion are întrebări, nu există multe să-l împiedice să primească răspunsuri. El este un mare detectiv datorită inteligenței și puterii sale de concentrare.

Sursă text: Eva.ro