In cazul acestor 4 nativi, exista riscul ca gelozia sa depaseasca limita si sa se ajunga la probleme serioase in relatie din cauza aceasta.

Zodia Scorpion

Este un nativ care este obsedat de control. Are tendinta sa isi faca singur scenarii fabuloase in cap, fara macar sa comunice in avans cu partenerul.

Isi doreste sa primeasca libertate din partea persoanei de langa, dar nu este dispus sa ofere acelasi lucru la schimb.

Zodia Leu

Este un nativ care vrea sa fie cu orice pret in centrul atentiei. Ii place ca totul sa se invarta in jurul sau, in timp ce se distreaza si se joaca asa cum isi doreste cu sentimentele celorlalti.

Insa, atunci cand cunoaste o persoana care ii cucereste cu adevarat inima ii va pretinde multe lucruri. Daca simte ca aceasta nu isi indreapta toata atentia spre el, pot aparea crize de gelozie.

Zodia Rac

Isi doreste mai mult decat orice pe lumea asta sa aiba o familie in adevaratul sens al cuvantului. Cu toate acestea, poarta mereu in suflet teama ca partenerul de viata ar putea sa isi gaseasca pe altcineva.

Nesiguranta aceasta se poate traduce uneori prin umor si glume, dar acestea pot deveni agasante pentru persoana iubita.

Zodia Taur

Este un familist convins, insa lipsa de incredere suficienta in sine il poate transforma intr-un partener de cosmar. Poate ajunge sa faca niste crize urate de gelozie.

Are tendinta sa ii indeparteze pe prietenii persoanei iubite. Uneori chiar ajunge sa ii verifice telefonul sau conturile de pe retelele de socializare.