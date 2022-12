Cum iti intaresti sistemul imunitar pentru a face fata sezonului rece?

Sistemul imunitar este o retea de organe, proteine si celule care se ocupa de lupta impotriva bacteriilor, a toxinelor si a virusurilor. Pe scurt, sistemul imunitar este alcatuit din doua componente principale: sistemul imunitar innascut si cel adaptativ.

Sistemul imunitar innascut se formeaza pana in momentul nasterii si lupta cu antigenii si invadatorii din corp, actionand rapid. Asa cum ne asteptam, sistemul imunitar adaptativ sau dobandit adauga anticorpi pe masura ce trece timpul, utilizandu-i in cazul aparitiei microbilor si germenilor din mediu.

Sistemul imunitar are nevoie sa fie sustinut, motiv pentru care, fara un stil de viata sanatos si fara respectarea catorva reguli simple, nu va putea sa faca fata viitoarelor atacuri. Exista cateva metode naturale prin care putem sa ne intarim sistemul imunitar, dintre care amintim in continuare:

1. Asigura-te ca dormi suficient!

Studiile arata ca persoanele care dorm peste 6 ore pe noapte sunt mai pazite de raceli si de contractarea virusurilor decat celelalte persoane. Asadar, intr-adevar, somnul si sistemul imunitar sunt strans legate intre ele, o odihna precara sau insuficienta fiind mai mult decat importanta atunci cand vine vorba despre imbolnavire. Nu doar ca odihna influenteaza puterea sistemului imunitar, dar il ajuta si sa fie eficient in caz de boala.

Ai probleme cu somnul? Ia in considerare respectarea catorva reguli simple:

-Redu contactul cu televizorul, telefonul si alte device-uri cu lumina albastra cu cel putin o ora inainte de a te pune in pat.

-Asigura-te ca este suficient intuneric in camera, astfel incat lumina sa nu te perturbe.

-Fa sport in mod regulat.

2. Ai grija la ceea ce mananci!

Stim deja cat de importante sunt legumele si fructele pentru sistemul imunitar. Bogate in antioxidanti si nutrienti, acestea, alaturi de nuci si seminte, contribuie la reducerea inflamatiei si la intarirea sistemului imunitar.

Mai mult, fibrele prezente in legume si fructe au rolul de a echilibra microbiomul si de a inmulti bacteriile sanatoase care il populeaza, microbiomul avand un rol vital in mentinerea imunitatii.

3. Ia suplimente cu vitamine si minerale!

In continuarea punctului 2, punctul 3 vizeaza importanta suplimentelor alimentare. Desigur, din fructe si legume ne bucuram de vitamine si minerale, insa nu este suficient. Ce faci ca sa iti asiguri necesarul de vitamine si minerale? Ii ai la indemana intotdeauna pe cei 4 magnifici ai imunitatii.

