Nu este un secret faptul că, în perioada sărbătorilor, oamenii tind să pună câteva kilograme pe ei. Mâncărurile tradiționale, specifice sunt atât de delicioase și cu greu poți gestiona cantitățile consumate dacă ești un pofticios/o pofticioasă veritabil/ă. În plus de asta, parcă și cuvântul "sărbătoare" te îndeamnă la a mânca... Și cine, dar cine, o poate refuza pe bunica atunci când îți mai oferă o sărmăluță?

Ei bine, motivele pentru care tindem să ne îngrășăm, în mod special, în preajma sărbătorilor sunt diverse, dar acest obicei poate fi combătut. Da, da, ai auzit bine! Gustările dintre mese te pot ajuta și pe tine să te simți sătul/ă și să limitezi consumul excesiv la masa următoare din zi. Și da, asta înseamnă că poți evita îngrășatul de sărbători, atâta timp cât optezi pentru gustări delicioase, bineînțeles, dar și bogate în proteine, fibre, cereale integrale sau carbohidrați complecși.

Așadar, care sunt cele mai bune gustări pe care le poți savura în perioada festivă pentru a evita acea faimoasă creștere în greutate și atât de supărătoare? Ți le prezentăm pe toate în rândurile de mai jos:

Ouă

Te-ai obișnuit să le consumi la micul-dejun, într-adevăr, dar asta nu înseamnă că nu te poți bucura de o gustare cu ouă și între mese. În plus de asta ouăle, fie ele prăjite sau fierte, te vor ajuta să te simți sătul/ă fără să-ți sporească procesul de îngrășare.

Un ou mare are 6 grame de proteine de înaltă calitate și 5 grame de grăsimi (dintre care majoritatea sunt nesaturate). Atât proteinele, cât și grăsimile ajută la stabilirea sațietății și la reducerea aportului de energie pe termen lung. Astfel, poți preveni creșterea în greutate. Cam atât de simplu este!

Fistic

Chiar și fisticul este aliatual tău de încredere în lupta cu kilogramele în plus! Și până la urmă, este absolut delicios. Proprietățile sale "miraculoase" sunt dovedite de studii, care au urmărit felul în care un anumit număr de persoane l-au consumat.

De exemplu, un studiu clinic a evaluat femeile care au consumat 44 de grame (250 de calorii) de fistic american ca o gustare de dimineață, timp de 12 săptămâni comparativ cu cele care nu au consumat alimentul.

Rezultatele au arătat că un consum regulat de fistic timp de 12 săptămâni nu a provocat nicio creștere în greutate sau nicio modificare a compoziției corporale. În plus, s-a observat o sațietate mai mare și o senzație de foame mai mică timp de 2 ore după gustarea dintre mese pe bază de fistic.

Un alt studiu a avut ca subiect consumul de fistic după-amiaza. Subiecții acestuia au fost 60 de femei franceze sănătoase, sedentare, cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani. Grupul experimental a primit 56 de grame de fistic pe zi, cultivat în California, iar grupul de control a primit 56 de grame de biscuiți cu brânză. Rezultatele au arătat că adăugarea acestor gustări zilnice nu a avut niciun impact negativ asupra greutății și compoziției corporale. Totuși, a existat o tendință de reducere a dimensiunii taliei pentru femeile care au consumat fistic.

Prune uscate

Pe lângă faptul că susțin sănătatea intestinală, prunele uscate reprezintă și o gustare delicioasă și plină de nutrienți. Un studiu a constatat că persoanele care au mâncat prune uscate au simțit foamea la o intensitate mai scăzută și tocmai de aceea un consumat un număr mai mic de calorii față de persoanele care nu au mâncat.

Rodie

Prin simplul fapt că este un fruct roșu, rodia devine una dintre cele mai bune alegeri atunci când vine vorba de masa festivă. Ei bine, alimentul, în sine, conține o cantitate mare de fibre dietetice, dar și o varietate de antioxidanți polifenoli, care pot ajuta la menținerea sănătății imunitare puternice în timpul sezonului virozelor.

Iaurt grecesc

Iaurtul grecesc este, de asemenea, o gustare care te va ajuta să te simți sătul/ă pe parcursul zilei.

"Cheia pentru a evita creșterea în greutate de sărbători este să te asiguri că mănânci alimente și gustări bogate în proteine și fibre în cea mai mare parte a timpului pentru a gestiona foamea", spune Lauren Harris-Pincus, fondator al Nutrition Starring YOU și autor al cărții "The Everything Easy Pre-diabetes Cookbook".

Edamame

Fasolea edamame este o gustare care conține, în mod natural, proteine vegetale, fibre și grăsimi sănătoase. Fie că preferi să o consumi gătită la aburi sau prăjită, te va ajuta la reducerea poftei de mâncare și pentru a evita îngrășarea din perioada sărbătorilor.

Năut

Năutul, precum și alte leguminoase, cum ar fi lintea, conțin carbohidrați cu digestibilitate lentă, un conținut ridicat de fibre și proteine și o densitate energetică moderată. Aceștia sunt factori cheie în ceea ce privește dietele specifice pierderii în greutate. Pentru a te bucura de o gustare între mese absolut delicioasă, poți consuma năut prăjit în puțin ulei de măsline și sare de mare.

Popcorn

Nu, popcornul nu se consumă doar la cinema! Cerealele integrale au un rol foarte important în menținerea sănătății fiecăruia, iar pocornul poate fi soluția ta într-o dietă de slăbire și nu doar. Însă nu uita că dacă îl vei amesteca cu prea mult unt, zahăr sau sare, nu vei face decât să îi elimini proprietățile benefice. Poți opta, în schimb, pentru praf de scorțișoară, mai ales dacă vrei să îl consumi în perioada Crăciunului.

Sursa: divahair.ro