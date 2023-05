Iata horoscop saptamanal 1-7 mai 2023. Incepe prima saptamana din luna mai si nu ne vom plictisi deloc. Inca din 1 mai, Pluto, lordul intunericului, intra in direct in Varsator. In aceeasi zi, Mercur, tot retrograd, se intalneste cu Soarele in Taur. Vineri, 5 mai, ne vom bucura de o spectaculoasa eclipsa de Luna plina in Scorpion. Iar la final de saptamana, in 7 mai, planeta iubirii, Venus, intra in emotionalul Rac. Pregatiti de actiune?