Artista a descoperit chiar la fața locului că aceleași biletele fuseseră vândute de două ori. Din fericire, ea a reușit să intre la concertul lui Beyonce.

„Voiam să vă spun să aveți mare grijă dacă vă luați vreodată bilete (...), că sunt foarte multe țepe. Țepe cum ne-am luat noi care ne-am trezit foarte târziu că vrem bilete în zona Club Rennaisance, să fiu cât mai aproape, să văd cât mai bine, să aud cât mai bine.

Ne-am dat seama când am vrut să luăm brățările, când am ajuns, că erau vândute de două ori înainte altor persoane. Țeapă de 2.000 de euro, plus drumul, plus venit în Varșovia. Aveți grijă, luați direct de la sursă, nu eram singurii care aveam problema asta, nu mai luați de la resale”, a spus Delia pe Instagram.