Ce le aduce anul 2020 liderilor politici. Horoscop politic cu astrologul Cristina Demetrescu

Astrologul Cristina Demetrescu i-a anunțat pe principalii actori e pe scena politică românească ce îi așteaptă în 2020.

Ludovic Orban nu are un an ușor. El a dovedit o schimbare in aceasta perioadă, iar, dacă are răbdare, din vară crește destul de mult.

Dacian Cioloș este foarte lent, le rumegă foarte greu, în timp ce Victor Ponta aleargă după mai mulți iepuri deodată.

Traian Băsescu și Liviu Dragnea au dat dovadă de multe schimbări. Marcel Ciolacu a beneficiat în 2019 de puterea lui Jupiter în zodia lui. Este un tandem teribil în PSD între o "gașcă de scorpioni și o gașcă de săgetători". Mai jos toate previziunile astrologului făcute la "Legile Puterii":