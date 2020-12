Ce DFECTE au femeile, în funcție de zodie

Astrologii iti vin in ajutor in acest sens si iti ofera o explicatie pentru defectele pe care le ai. Descopera si tu care sunt defectele tale in functie de zodia care te guverneaza.

Berbec

Nativele zodiei Berbec au o fire impulsiva, asemenea elementului foc, care le guverneaza. Din acest motiv, ele pot deveni geloase fara un motiv anume si, de multe ori, se vor incapatana in sustinerea afirmatiilor proprii, chiar daca exista argumente contra.

Ai grija ca in relatiile cu ceilalti sa nu iei decizii pripite, pentru ca poti distruge cu usurinta o relatie de prietenie, din cauza defectului tau de a vorbi fara a tine cont de sentimentele celorlalti.

Taur

Este binecunoscut faptul ca Taurii sunt incapatanati. Elementul care ii protejeaza este pamantul, asadar reprezentantele acestei zodii nu isi ies usor din fire. In schimb, ele pot fi macinate de gelozie, de invidie si de zgarcenie. Desi adora luxul, nu scot usor banii din buzunar. Citește continuarea.