Vara, porumbul fiert este unul dintre cele mai delicioase și simple preparate pe care-l putem consuma.

De ce este sănătos porumbul fiert

- Porumbul fiert are un conținut ridicat de vitamina C. Nutriționiștii susțin că un singur porumb fiert asigură 10 la sută din necesaru lzilnic de vitamină C. . Unul singur de mărime medie ne dă 10% din necesarul zilnic de vitamina C, responsabilă de întărirea sistemului imunitar.

- Porumbul „în lapte”, care este dulce, conține mai puțin amidon, deci are mai puțin calorii, astfel că nu există pericolul îngrășării pentru cei care-l consumă. Mai ales că porumbul fiert este bogat în fibre alimentare, astfel că este ajutată digestia și reglează tranzitul intestinal, scăzând considerabil constipația.

- Porumbul fiert mai conține și vitamina B5, în proporție ridicată, aproximativ 15% din doza necesară zilnică într-o bucată.

- De asemenea, porumbul fiert conține și acid folic, magneziu și vitamina E ce tonifiază și au o importanță mare în menținerea unei inimi sănătoase. Acidul folic, magneziul și vitamina E din acest aliment minune ne cresc tonusul și ajută inima să se mențină sănătoasă.

De ce nu este bine să arunci apa în care ai fiert porumbul

Apa în care ai fiert porumbul poate fi foarte utilă în bucătărie, așa că nu trebuie să o arunci. Iată la ce o poți folosi și cum o poți păstra fără să-și piardă proprietățile.

Multe gospodine se grăbesc să verse apa din oală, după ce au terminat de fiert porumbul, însă aceasta poate fi foarte utilă în bucătărie și în gospodărie.

Atunci când fierbe, porumbul lasă în apă o parte din aromă. Astfel, acea apă poate fi folosită ulterior în bucătărie, pentru a da gust intens unor preparate. Dacă fierbi paste în aceeași apă în care ai fiert porumb, acestea vor avea un gust mai intens și mai bogat, potrivit ego.ro.

Apa de la porumbul fiert poate fi folosită și pe post de bază pentru supă de legume sau ca stock pentru anumite tocănițe. Aceasta nu poate fi însă păstrată mult timp în frigider, pentru că va deveni acră. Dacă nu o folosești imediat, o poți congela în recipiente pentru gheață sau în vase de plastic și o vei folosi când vei avea nevoie de ea.

Apa în care ai fiert porumb se folosește pentru plantele pe care le ai în casă sau în grădină. Iată cum:

La fel cum apa în care fierbi cartofi sau orez poate fi folosită pentru a uda florile, și apa de la porumb poate fi utilizată în același scop. Atunci când fierbi aceste legume, ele lasă în apă o parte dintre substanțele nutritive. Astfel, apa în care au fiert este îmbogățită cu nutrienți și, în loc să o arunci, o poți folosi pentru a iriga florile.

Substanțele nutritive din apă ajung în sol și mai apoi la rădăcinile plantelor, ajutându-le pe acestea să se dezvolte armonios. Data viitoare când fierbi porumb sau orice alte legume, păstrează apa, răcește-o și pune-o în ghivecele plantelor. Ține cont însă că apa nu trebuie să fie sărată.