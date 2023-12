Considerați o delicatesă, cârnații au avut și un preț pe măsură - 100 de lei kilogramul.

In Romania, carnea de cal a fost oferita publicului consumator la vedere, pana in 1972 si a fost folosita in special ca materie prima pentru mezeluri. Unii oameni nu mananca, de regula, cal din cauza credintelor lor religioase, in timp ce altii nu pot manca nicidecum carnea celui mai bun prieten si animal de companie. .

Din punct de vedere nutritional, daca a fost verificata carnea si daca aceasta nu contine nicio substanta nociva sau medicament, care sunt utilizate, de obicei, pentru cai, atunci este o optiune mai sanatoasa decat carnea de vita sau porc, scrie gazetadeagricultura.

Carnea de cal aduce numeroase beneficii sanatatii. Aceasta poate fi diferentiata de celelalte tipuri de carne prin aspectul fibrei si culoarea acesteia.