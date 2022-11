Așadar, care sunt cele mai mari defecte, în funcție de zodie, potrivit Eva.ro

Berbec(21 martie - 20 aprilie)

Arogant: tinde să fie insensibil în faţa emoţiilor celorlalţi, şi asta doar din cauza faptului că el crede că le ştie pe toate.



Încăpăţânat: sigur ai un Berbec lângă tine şi ştii cât de căpos este.



Impulsiv: pe lângâ asta, mai este şi nerăbdător.



Indisciplinat: nu este cel mai organizat om de pe planetă.



Conflictual: de multe ori vei avea sentimentul că unui Berbec îi place să aibă o replică pentru orice.

Taur(21 aprilie - 21 mai)

Încăpăţânat: ei cred că totul e simplu şi că sunt respectuoşi, dar nu e deloc aşa.



Indulgent cu sine: are tendinţa de a fi nepoliticos şi ignorant cu sentimentele celorlalţi.



Leneş: când nu e motivat destul, nu ar mişca niciun deget.



Materialist: din cauza faptul că viitorul e foarte important pentru el.

Posesiv: gelozia şi resentimentele sunt cele mai mari defecte ale lui.

Gemeni(22 mai - 21 iunie)

Incoerent: este greu pentru el să rămână constant unui lucru pentru mult timp.



Superficial: nu dă atenţie detaliilor.



Indecis: se răzgândeşte mereu.



Lipsit de direcţie: şi se plictiseşte uşor.



Nerăbdător: are tendinţa de a se întinde mai mult decât îl ţine plapula şi acest lucru duce la anxietate.

Rac(22 iunie - 21 iulie)

Cu toane: are tendinţa de a trece foarte uşor de la o dispoziţie la alta.



Pesimist: abandonează totul atunci când are un eşec.



Comod: îi e greu de multe ori să se mişte din loc.



Sensibil: pune totul la suflet.



Suspicios: are temeri inventate.

Leu(22 iulie - 22 august)

Încăpăţânat: se lasă foarte greu convins.



Egoist: ego-ul lui e atât de mare, încât îi îngreunează drumul spre succes.



Posesiv: e predispus la gelozie.



Dominator: el chiar se crede regele junglei.



Nerăbdător: vrea totul acum!



Arogant: este plin de el.

Fecioară(23 august – 22 septembrie)

Foarte critică: asta se întâmplă pentru că şi-a format o imagine în cap despre cum trebuie să fie lucrurile.



Agitată: se pierde în detalii.



Greu de mulţumit: totul trebuie să fie perfect!



Dură: nu suportă dulcegăriile,



Conservatoare: nu-i plac ideile moderne.



Cicălitoare: tot din cauza perfecţionismului.

Balanţă(23 septembrie - 22 octombrie)

Superficial: poate fi foarte uşor impresionat de frumuseţea cuiva, astfel încât ignoră sufletului acelei persoane.



Detaşat: uneori pretinde că e de treabă doar pentru a nu supăra pe cineva.



Nedemn de încredere: este foarte schimbător, de aceea nu îşi respectă promisiunile.



Leneş: la fel ca toate semnele de aer.



Indecis: îi e greu să se hotărască şi să ia decizii.

Scorpion(23 octombrie - 21 noiembrie)

Gelos: şi chiar posesiv.



Secretos: nu are încredere în oameni.



Indignat: în ciuda aparenţelor, el poate fi rănit uşor.



Manipulator: îi place să domine.

Săgetător(22 noiembrie - 21 decembrie)

Neglijent: îi place să ia lucrurile de-a gata.



Nedelicat: să fii sincer nu e un defect, dar uneori exagerează cu modul în care spune adevărul.



Nerăbdător: gărbeşte lucrurile prea mult.



Plin de el: are prea multă încredere în el şi se crede perfect.

Capricorn(22 decembrie - 19 ianuarie)

Pesimist: se împotriveşte şanselor.



Încăpăţânat: argumentele nu prea îi schimbă punctul de vedere.



Timid: se bucură doar de compania prietenilor lui.

Vărsător(20 ianuarie - 18 februarie)

Imprevizibil: nu urmează niciun model comportamental.



Instabil emoţional: totul depinde de dispoziţia lui.



Detaşat: trăieşte şi lasă-l să trăiască!



Încăpăţânat: char dacă e un ascultător excelent, e greu să îi schimbi părerile.



Distant: uneori el devine rece fără vreun motiv anume.



Extremist: nu există cale de mijloc pentru ei, ci totul sau nimic!

Peşti(19 februarie - 20 martie)

Şiret: când ceva nu merge bine, norocul e de partea lui!



Idealist: chiar şi cel mai bun lucru i se poate părea uneori mediocru.



Foarte sensibil: nu durează mult până devine emotiv.



Pesimist: mai ales atunci când lucrurile nu ies aşa cum se aştepta.



Leneş: doar atunci când ceva nu contează pentru el.