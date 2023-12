Piftia este un preparat culinar din grupa gustărilor reci, obținut prin fierberea îndelungată a bucăților de carne (porc, vițel, curcan, cocoș, gâscă, pește) cu os și cartilaje, în asociere cu legume, zarzavaturi și diferite condimente.





Potrivit dicționarelor, nu există o diferență fundamentală a rețetei, ci doar de titulaturi populare diferite: răcituri, cotoroage, înghețătură, piciorong, străgheață, plachie sau tremurici. După cum observăm, toate titulaturile au legătură fie cu preparatul de bază (membrele și organele cu cartilaje) fie cu procesul de legare la temperaturi scăzute.





Interesantă este însă originea termenului piftie. Pe filieră grecească sau bulgărească, denumirea îndrăgitului sortiment ar veni tocmai din lumea arabă.





Piftia, un preparat gelatinos din carne de porc,vită sau pește, morcovi, țelină, ceapă, păstârnac, foi de dafin, ouă, este inspirată după o rețeta orientală - aspicul cu peste numit "Qaris", un preparat din capete mari de peste unse cu oțet, ceapă, piper negru, ghimbir, coriandru și alte legume. Rețeta a ajuns și la francezi, devenind un aliment consumat la curțile regale, potrviti Historia.ro.











