Vedeta s-a prăbușit în genunchi și a fost condusă de către echipa sa de securitate în afara scenei.

O înregistrare postată online arată cum un bărbat a fost scos din mulțime, iar poliția newyorkeză a confirmat ulterior că un tânăr de 27 de ani a fost acuzat de agresiune.





Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5