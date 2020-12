Așa faci cea mai bună friptură de porc pentru Crăciun

Friptură de porc. Aceasta friptura de Craciun se face usor, iar perpararea ei are cateva secrete pe care le poti tine minte si le poti aplica si cu alte ocazii. In plus, toate ingredientele sunt simple si banale, prepararea in sine usoara, iar rezultatul savuros.

Friptură de Crăciun. Friptură de porc. Ingrediente

1,5 kilograme de carne de porc (spata de porc)

12-15 catei de usturoi

Doua linguri de boia de ardei (eventual si o lingura de boia afumata)

100 mililitri de ulei

Sucul de la trei lamai

Patru cartofi mari, taiati in jumatate.

Friptură de Crăciun. Friptură de porc. Preparare

Curata bine carnea de pielite si grasime.

Pune in blender usturoiul, sucul de la cele trei lamai, uleiul si boiaua de ardei. Adauga doua lingurite de sare si o lingurita cu varf de piper macinat. Omogenizeaza.



Friptură de Crăciun. Friptură de porc. Aseaza carnea intr-un vas si pune deasupra tot acest suc, in asa fel incat sosul sa unga bine toata carnea.

Acopera cu o folie de plastic si preseaza folia astfel incat sa elimini aerul.

Pune vasul la frigider pentru cel putin 12 ore.

Friptură de Crăciun. Friptură de porc. Unge cu ulei un vas incapator pentru friptura.

Pune cartofii taiati in jumatate in tava in asa fel incat sa faci un fel de suport pentru carne.

Pune carnea cu tot sosul in care a stat in tava si adauga o cana de apa. Acopera cu folie de aluminiu si da tava la cuptor, la foc mic (180 de grade), pentru patru ore.

Scoate tava din cuptor, scoate folia, scoate cartofii. Unge carnea cu o lingura, doua de ulei si lasa-o sa stea circa 30 de minute la temperatura camerei.

Friptură de Crăciun. Friptură de porc. Intoarce carnea in cuptor, la foc mai iute pentru 30 de minute. Gata!

Serveste cea mai buna friptura de Craciun cu legume simple inabusite si vin rosu.

Carnea se taie perfect in felii, iar sosul din tava strecurat si combinat cu putin vin rosu poate completa aceasta reusita.