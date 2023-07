Ana Morodan (38 de ani) a intrat la terapie, după ultimele evenimente dramatice din viața ei. În martie anul acesta, vedeta TV a fost prinsă de două ori la volan de către polițiști sunt influența băuturilor alcoolice și a substanțelor interzise. Ea a fost reținută pentru 24 de ore, apoi plasată sub control judiciar pentru 60 de zile și s-a ales și cu trei dosare penale.

De parcă asta nu ar fi fost tot, îndrăgita vedetă a primit o nouă lovitură atunci când a rămas și fără emisiunea pe care o avea la TV și care a fost scoasă din grilă ca urmare a scandalului în care a fost implicată.

Inițial, Ana Morodan nu a vrut să ofere prea multe detalii despre starea ei, însă, recent, a recunoscut că se luptă cu depresia și stările de anxietate, mărturisind chiar că ajunsese dependentă de pastile antipsihotice.

Restart și de la capăt. Ana Morodan, mărturii fără perdea

„Contesa digitală” a decis să-și schimbe total viața, așa că urmează în prezent o terapie și un regim de dezintoxicarea organismului, prescris de medici, potrivit Click!.

Vedeta a detaliat ce anume mănâncă zilnic pentru a-și detoxifia organismul, care are carențe mari în urma cosumului necontrolat de pastile și a unui regim de viață haotic.

„Am intrat la terapie. Îmi încep dimineața cu micul dejun, pe care eu nu obișnuiam să-l mănânc niciodată. Iaurt sau sana, anti stress superfood mix, fulgi de drojdie bio activă, psyilium, miez de dovleac fără sare, semințe chia, semințe de floarea soarelui crude, semințe de cânepă. Toate astea le mixez împreună.

Regimul a fost făcut special pentru mine de doctor Albu, în funcție de carențele pe care le am în organism. Am făcut analize. Mai consum și o lingură de miere pe stomacul gol, asta m-a învățat mama mea, iau o miere cu usturoi negru”, a mărturisit Ana Morodan, pe contul ei de socializare.

Dacă dimineața consumă un mix de semințe, pentru a doua masă a zilei vedeta își prepară singură mâncarea.

„La amiază mănânc o salată pentru fibre, pe care o gătesc singură, cu o lingură de ulei de măsline și una de oțet balsamic. Îmi pregătesc eu singură și un piept de curcan, fără mirodenii, fără nimic. Trebuie să și slăbesc că nu mă simt bine. Sunt umflățică!”, a mai spus influencera.

Când a luat prima pastilă antidepresivă - mesaj puternic transmis fanilor săi

Morodan susține în continuare că nu ar fi consumat substanțe interzise în momentul în care a fost prinsă de polițiști, în luna martie a acestui an. Ea a precizat, în schimb, că testul ar fi ieșit pozitiv din cauza calmantelor pe care obișnuia să le consume în doze necontrolate ca urmare a depresiei pe care o traversa.

„Prima dată când am luat un calmant a fost când mama mea a fost diagnosticată cu șapte metastaze. Țin minte că toată frica și toată anxietatea pe care le-am simțit atunci s-au disipat.

Apoi am uitat, dar am trecut prin crize personale, prin doliu reprimat, pentru că eu aveam de lucru, și am mers la doctor pentru o rețetă de calmant. Am început să iau conform rețetei, până când, într-o zi, nu și-a mai făcut efectul. Apoi am început să iau mai mult.

Dar corpul dezvolta rezistență și am început să iau și mai mult, mai mult decât scria pe rețetă. Adicția se instalează foarte ușor, ajunsesem chiar să cred că eu sunt cool, că iau un medicament de la farmacie și nu mă droghez ca alții, asta cumva îmi legitima acțiunea.

Acum vreo doi ani a început să nu îmi mai placă absolut deloc ce fac, să nu-mi mai găsesc sensul. Începusem să-mi doresc altceva, dar nu puteam să mă opresc, aveam crize de anxietate când ieșeam la evenimente, nu mă mai regăseam în lumea asta, și ce am făcut, mi-a fost frică să mă opresc și am început să iau aproape zilnic.

Am făcut o criză, am negat-o în primă fază, apoi mi-a fost rușine, am avut remușcări și m-am oprit. Am crezut de multe ori, în acești patru ani, că mi-am revenit. M-am oprit chiar și 8 luni, dar apoi se întâmpla ceva și mă întorceam mereu. Este un medicament de la farmacie, ceea ce și era, doar că nu în supradoză”, a povestit Ana Morodan despre lupta cu adicția de pastile.