Colagenul este proteina responsabilă pentru suplețea și elasticitatea pielii. Poate fi procurat fie sub formă de suplimente, fie din numeroase alimente. Experții ne recomandă să putem accent pe aportul de vitamine și minerale care să asigure condiția optimă a pielii.

Iată câteva dintre cele mai interesante opțiuni prin care poți încorpora în dietă alimente care susțin sănătatea și frumusețea pielii.

Afine

Deși ridurile formate odată cu vârsta nu pot fi complet prevenite, a te menține hidratată și a mânca din abundență fructe bogate în nutrienți este secretul menținerii strălucirii pielii. Afinele sunt asociate cu sinteza colagenului grație conținutului bogat în antioxidanți.

În viziunea dr. Emmanuel Loucas, profesor asistent în dermatologie la Spitalul Mount din New York, afinele ajută la protecția pielii împotriva daunelor aduse de mediu. În plus, sunt bogate în vitaminele A și C, care combat descompunerea colagenului. În egală măsură, afinele sunt recunoscute pentru proprietățile lor anti-inflamatorii. Inflamația este factorul comun din spatele multor afecțiuni dermatologice ca foto-îmbătrânirea, eczema, acneea și rozaceea, explică expertul.

Albuș de ou

Colagenul și alți aminoacizi cu o acțiune pozitivă pentru piele se găsesc în stare naturală în albușurile de ou. Colagenul este componenta de bază în prevenirea ridurilor și liniilor fine. Acest aport natural de colagen provenit din albușuri poate susține sinteza colagenului.

Albușul crește suplețea tenului, reduce ridurile și laba gâștii e de sub ochi. Specialiștii recomandă consumul a maximul 7 ouă săptămânal pentru a beneficia de beneficiile albușului asupra pielii. Pentru un efect accelerat, poți consuma doar albuș, sorbindu-l în stare crudă.

Avocado

Avocado este considerat un super-aliment grație calităților sale care ajută o piele radiantă, mai ales la maturitate. Potrivit dermatologului Anna Chacon, este indicat consumul de avocado ca gustare sau ca parte a unei salate consistente.

Fructul de avocado are un conținut foarte ridicat de vitamina E și grăsimi sănătoase. Poți consuma avocado pentru a proteja pielea de îmbătrânire și de daunele luminii solare. Ca efect general, acest fruct exotic dă un aspect mai tânăr pielii, subliniază experta.

Colagenul din piele este reparat cu ajutorul vitaminei A conținută de fructul de avocado. Află principalele motive pentru care e indicat să incluzi colagenul în dieta ta.

Roșii

Tomatele au un efect remarcabil pentru frumusețea tenului, fiind considerat un alt super-aliment. Abundă în beta caroten și vitamina C, care au un efect pozitiv pentru piele.

Pigmentul din roșii numit licopen ajută la protejarea pielii de daunele razelor ultravioelte și dublează producția de colagen, continuă Chacon. Tomatele ar trebui incluse în dieta oricărei femei care caută alimente sănătoase pentru piele. Acestea conțin numeroase vitamine și minerale, iar efectul lor va crește dacă le mănânci regulat.

Pește gras

Peștele abundă în beneficii pentru piele, fiind o excelentă sursă de proteine, care furnizează organismului aminoacizii din care produce colagen.

Pielea peștelui este o sursă bogată de colagen, iar somonul o sursă de acizi grași omega-3 recunoscută, accelerând formarea colagenului.

Spanac

Spanacul conține calciu, clorură, fier, magneziu, mangan, potasiu, colină, acid folic, riboflavină și vitaminele A, C, E, K, B6, toate vitale pentru sănătatea pielii, părului și unghiilor.

Alimentele care conțin vitaminele A, C, E și carotenoizi au un efect minunat pentru sănătatea pielii, prevenind îmbătrânirea ei cu ajutorul antioxidanților puternici. Vitaminele A, C și E previn decolorarea și petele pigmentare aduse de înaintarea în vârstă. Mai ales vitamina C este o parte cu adevărat importantă în sinteza colagenului.

Rodii

Rodiile se numără printre alimentele deosebit de prietenoase cu tinerețea pielii. Se remarcă prin proprietățile anti-inflamatorii sau antioxidante care pot ameliora elasticitatea pielii. În egală măsură, protejează împotriva deteriorării pielii și îmbătrânirii ei premature.

Dacă mănânci doar o rodie zilnic, ai asigurate în jur de 28 miligrame de vitamina C, adică aproape jumătate din aportul zilnic recomandat. Adăugând mai multă vitamina C în dietă cu ajutorul rodiilor este un instrument eficient de prevenire a instalării ridurilor.

Dacă consumi acest nutrient alături de apă din abundență, pielea ta va arăta vizibil mai tânără.

SURSE