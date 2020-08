Află la ce boli eşti predispus, în funcţie de zodia ta şi care sunt cauzele

Afla ce boala te paste in functie de zodia ta:

Berbec. Cu o fire competitiva, Berbecul va lupta cu orice si oricine atunci cand vrea sa castige. Nu va renunta pana in ultima clipa la viata lui indiferent de boala care il va macina. Boliile care il pasc pe Berbec sunt: ulcerul gastric, insuficienta renala, ciroza hepatica.





Taur. Sexul si alcoolul sunt lucrurile care ii plac cel mai mult unui Taur. In viitor se va resimti acest abuz de alcool si isi va pune amprenta asupra ficatului sau. Boli hepatice sau afectiuni mai grave ale ficatului il pasc pe Taur.





Gemeni. Firea lor sedentara le va da batai de cap Gemenilor. Afectiuni ale inimii sunt cele mai frecvente boli cu care Gemenii se confrunta. Putina miscare nu strica nimanui, astfel si organismul va fi pus in miscare, lucru ce inseamna mai multa sanatate.





Rac. Din pacate pentru Raci, firea lor impulsiva, posesiva si agresiva le va da batai de cap pe viitor. Boli stomacale cum ar fi ulcerul gastric, sau boli grave ale inimii sunt cele mai frecvente boli cu care Racii se vor confrunta pe viitor.





Leu. Leu se iubeste pe el mai mult decat ii iubeste pe ceilalti. I se va reprosa deseori acest lucru si il va macina aceasta presiune a lumii asupra lui. Din pacate pentru Leu, boli grave cum ar fi cancerul la piele, Cancer la san sau Infarct miocardic sunt boliile de care se poate lovi in viitor.





Fecioara. Fecioara iubeste tot ce reprezinta mancare. O gurmanda inraita, Fecioara va suferi pe seama acestui lucru. Adora dulciurile si tocmai de aceea diabetul o va rapunge. Nu ii place sa renunte la nimic ce inseamna mancare sau dulce, iar acest lucru dauneaza foarte mult atunci cand ai diabet.

Balanta. Pune totul in balanta, dar atunci cand se loveste de o boala grava renunta la a mai echilibra ceva. Boli cum ar fi Cancerul osos, Cancer la colon sunt boliile pe care balanta le poate intalni de-a lungul timpului. Groaznicul “C” nu o va rata nici pe ea.

Scorpion. Scorpionul iubeste cu patima si tocmai inima va fi cea care va ceda lupta aceasta pasionala. Nu pune prea mult accent pe sanatatea sa si tocmai de aceea va avea parte si el de ceva coborasuri de-a lungul vietii.

Sagetator. Prea multa munca strica intotdeauna. Putina odihna este un beneficiu adus sanatatii. Boliile ficatului vor lovi din plin un Sagetator tocmai din lipsa odihnei si a muncii excesive. Ar trebui sa puna putin mai mult accent pe sanatate, banii oricum dispar rapid.

Capricorn. Toata viata va lupta dupa bani si respect dar va uita de sanatate sau chiar de isi va aminti nu va pune pret pe asta. Diabetul este boala cea mai frecventa a Capricornilor insa nici boliile renale, cardiace sau hepatice nu il vor ocoli.

Varsator. Varsatorul este de o modestie rara. Foarte mult inclinati catre arta, Varsatorul tinde sa se izoleze de multe ori. Foarte multe genii au aceasta zodie sau ascendent in ea. Nebunia sau bolile cerebrale sunt cele care il pot afecta de-a lungul timpului.

Pesti. Pestii dau dovada de o bunatate rara. Isi vor rupe painea de la gura daca este nevoie. Boliile renale sunt cele mai dese afectiuni cu care Pestii se pot intalni. Mai multa grija de sine si mai multa atentie la sanatate este un plus pentru Pesti.