”Am văzut ce s-a dat în presă despre povestea asta, dar nu este chiar așa. Din punctul meu de vedere, divorțul de Daniela Nane e un non-subiect. Noi doi am divorțat mai demult, nu acum, când a aflat și presa. Chiar nu vreau să intru în detalii și Nu am ce să spun mai multe despre treaba asta. Până la urmă, viața e făcută și cu divorțuri, nu? Eu atât am de comentat, nimic mai mult”, a declarat Adrian Cioroianu pentru presa tabloidă, citat de ziare.com.

Vineri, cunoscuta actriţă Daniela Nane a divorţat de istoricul Adrian Cioroianu. Actrița a făcut anunțul neașteptat după ce a fost prinsă în ipostaze tandre, sărutându-se în plină stradă cu noul ei iubit, tânarul tenor Octavian Ene.

Daniela Nane a divorțat de Adrian Cioroianu. Anunțul postat pe Facebook de îndrăgita actriță